Straßenbahnen zusammengestoßen - Verkehrseinschränkungen in Chemnitz

erschienen am 30.12.2016



Chemnitz. Zwei Straßenbahnen sind am Freitagnachmittag im Chemnitzer Stadtzentrum zusammengestoßen. Wegen des Unfalls auf der Kreuzung Straße der Nationen/Brückenstraße sind bis auf Weiteres die Straßenbahnlinien 4, 6 und C 11 unterbrochen. Auf den Linien 6 und C 11 werden die Bahnen nach Angaben des Verkehrsbetriebes CVAG über die Wendestelle Geibelstraße umgeleitet. Die Chemnitzbahnen von Mittweida und Burgstädt fahren nur bis zum Hauptbahnhof und zurück. Auf der Kreuzung Straße der Nationen/Brückenstraße sind kurz vor 16 Uhr zwei Bahnen der Linie 4 frontal zusammengestoßen.

Beide Straßenbahnzüge hätten eigentlich auf der Straße der Nationen geradeaus aneinander vorbei fahren müssen. Die Ursache des Unfalls war entweder eine falsch gestellte Weiche oder ein Weichenschaden und werde noch geprüft, teilte die CVAG auf Anfrage mit. Verletzt worden sei bei dem Unfall niemand. Auch der Autoverkehr auf der Kreuzung ist behindert. Die Brückenstraße kann geradeaus nicht passiert werden. (mib)