Straßenkunst bringt junge Leute und bunte Farben in alte Fabrik

Das Festival Industrie- brachenumgestaltung, kurz Ibug, gastiert erstmals in Chemnitz. Daran knüpft auch der Besitzer einer Immobilie Hoffnungen.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 02.02.2017



Zentrum. Spätestens seit seinem 2016er-Gastspiel in Limbach-Oberfrohna ist das Festival Industriebrachenumgestaltung, kurz Ibug, auch für viele Chemnitzer zum Begriff geworden. In diesem Sommer kommt die zwölfte Auflage der Veranstaltung direkt in die Stadt. Ab Mitte August erwarten die Organisatoren mehr als 100 junge Kreative aus aller Welt, die die ehemalige Fleischmaschinenfabrik an der Lerchenstraße mit bunten Farben gestalten. Nur an den Wochenenden vom 25.bis 27. August und vom 1. bis 3.September haben dann alle Interessierten Gelegenheit, diese einmalige Galerie aus Malerei, Graffiti, Illustrationen, Installationen, Müll-Kunst und Multimedia zu besuchen.

"Wir hatten schon immer ein wenig mit Chemnitz geliebäugelt, auch wenn die Stadt eigentlich größer ist als uns lieb ist", erklärt Festivalleiter Thomas Dietze. Denn bisher fand das von dem Meeraner Graffiti-Künstler Tasso alias Jens Müller initiierte und 2006 in seiner Heimatstadt gestartete Festival immer in kleineren Städten Westsachsens und des Vogtlandes statt - größte Austragungsorte waren 2013 Zwickau und 2015 Plauen. Trotzdem wuchs der Zuspruch von Jahr zu Jahr weit über Deutschland hinaus. Die elfte Auflage 2016 in Limbach-Oberfrohna lockte nach Veranstalter-Angaben rund 160 Künstler aus 15 Ländern und etwa 5500 Besucher an. Weil die Großstadt viele für die Ibug interessante Objekte biete, das Festival hier ein noch größeres Publikum erreichen könne und in der Hoffnung auf hiesige Sponsoren sei die Wahl diesmal auf Chemnitz gefallen, begründet Dietze. Denn rein ehrenamtlich lasse sich die Ibug in seiner jetzigen Größe nicht mehr organisieren.

Bereits 2015 wandten sich die Festival-Veranstalter an die städtische Wirtschaftsfördergesellschaft CWE, die sie bei der Suche nach einer geeigneten Brache unterstützte und Kontakte zu deren Eigentümer und zu Ämtern der Stadt vermittelte. Weil Denkmalschutzauflagen, Zustand und aktuelle Besitzverhältnisse beachtet werden mussten, sei die Wahl Ende 2016 auf die ehemalige Fleischmaschinenfabrik an der Lerchenstraße gefallen. "Solange keine bleibenden Schäden entstehen, ist es doch gut, wenn junge Leute ihre Ideen umsetzen können", sagt deren Besitzer, Unternehmer Klaus Marte aus Zürich. Er wolle die Immobilie sichern und langfristig entwickeln. Falls sich durch die Ibug Kontakte für eine Nutzung ergeben, sei es umso besser, sagt er.

Das Festival passe hervorragend zum Chemnitzer Vermarktungsschwerpunkt Industriekultur, dem Bemühen um Wiederbelebung von Industriebrachen und zur Bewerbung um den Titel Europäische Kulturhauptstadt 2025, findet CWE-Geschäftsführer Sören Uhle.