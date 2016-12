Streit mit Nachbar: Mann wegen versuchten Totschlags vor Gericht

erschienen am 07.12.2016



Weil er einen Bekannten im Streit mit einem Küchenmesser an Hals und Bauch schwer verletzt hat, muss sich ein 67-jähriger Chemnitzer seit dem Vormittag vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem ursprünglich aus Russland stammenden Deutschen versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm mehrere Jahre Haft. Das Opfer (69) musste sich seinerzeit einer Not-OP unterziehen.



Auslöser der Eskalation soll eine Diskussion über politische Themen gewesen sein. Nach Aussage des Angeklagten hatte das spätere Opfer ihn mit der Aufforderung provoziert, er solle sich nach Russland scheren. Sowohl er als auch der Bekannte seien alkoholisiert gewesen. An den Angriff mit dem Messer habe er keine nähere Erinnerung. Für den Prozess sind bis Januar mehrere Verhandlungstage angesetzt. (micm)