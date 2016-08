Streit um Industriemuseum - Verbands-Chef wirft hin

Geschäftsführer Berthold Brehm hat seine Stelle nach nur einem Jahr überraschend gekündigt. Er geht im Dissens mit der Oberbürgermeisterin, weil er ihre Entscheidungen nicht akzeptieren wollte.

Von Swen Uhlig

erschienen am 19.08.2016



Es muss ein emotionaler Auftritt gewesen sein, mit dem sich Berthold Brehm in der vergangenen Woche von den Mitarbeitern des Industriemuseums verabschiedet hat. Völlig überraschend und offenbar auch aus heiterem Himmel hat der 65-Jährige seinen Job als Geschäftsführer des Zweckverbandes Sächsisches Industriemuseum hingeworfen. Dabei war er erst vor knapp einem Jahr in die Funktion gekommen - nach seinem Ausscheiden als Chemnitzer Finanzbürgermeister im Juli 2015.

Der Kündigung ging offenbar ein Streit mit Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) voraus, die zugleich Vorsitzende des Zweckverbandes Sächsisches Industriemuseum ist. Brehm, so Ludwig gestern, habe darum gebeten, seinen Vertrag als Geschäftsführer aufzulösen. "Diesem Ansinnen kommen wir nach." Der Grund seien Differenzen, die nach ihren Worten vor allem Brehm selbst hatte. "Wir hätten gern mit ihm weitergearbeitet", fügte Ludwig hinzu.

Berthold Brehm stellt die Gründe für seine Kündigung so dar: Ludwig und er hätten unterschiedliche Auffassungen gehabt, was die Zuständigkeiten zwischen dem Chemnitzer Industriemuseum und dem Zweckverband betrifft. Zum Verband gehört nicht nur die Einrichtung an der Zwickauer Straße in Chemnitz, sondern auch die Museen in Crimmitschau, Ehrenfriedersdorf und in Knappenrode.

Weil Museumsleitung und Verbandsgeschäftsführung seit Frühjahr dieses Jahres personell getrennt sind, kam es offenbar zum Kompetenzgerangel zwischen Brehm und dem neuen Museumsleiter. In dem Streit wandte sich Ludwig gegen Brehm, was der mit den Worten quittiert: "Ich muss das hinnehmen, aber ich muss es nicht akzeptieren."

Schon als Bürgermeister war der gebürtige Schwarzwälder nicht ganz freiwillig ausgeschieden. Zwar hatte er im Frühjahr 2015 bekanntgegeben, nach fast einem Vierteljahrhundert in der Chemnitzer Rathausspitze nicht wieder zu kandidieren, doch eigentlich hätte er gern weitergemacht. Wegen der Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat und auch aus Enttäuschung über seine damalige Partei trat er dann doch nicht wieder an. Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig hatte ihm darauf den Posten als Geschäftsführer im Zweckverband angeboten - "weil ich mich noch nicht bereit fühle für den Ruhestand", wie es Brehm vor einem Jahr formulierte.