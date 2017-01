Streit um Millionen für Privatschule

Heute soll sich entscheiden, ob die leer stehende Theodor-Neubauer-Schule in Bernsdorf für zwölf Millionen Euro saniert wird. Stadträte fühlen sich von der Verwaltung überrumpelt - und stellen freien Bildungsträgern schon mal weitere Beihilfen in Aussicht.

Von Michael Müller

Selten hat ein Stadtratsbeschluss schon vorab für soviel Wirbel gesorgt: Heute Nachmittag soll im Chemnitzer Rathaus darüber abgestimmt werden, ob die seit Jahren leer stehende einstige Theodor-Neubauer-Schule an der Vettersstraße in Bernsdorf für zwölf Millionen Euro Steuergeld zu einer privaten Grundschule ausgebaut wird.

Den Signalen aus den großen Fraktionen nach zu urteilen, werden die Stadträte das Projekt aller Voraussicht nach auf den Weg bringen. Die Aussicht auf eine großzügige Förderung der Sanierung durch Bund und Land sei eine einmalige Chance, die sich Chemnitz nicht entgehen lassen dürfe, heißt es. Zudem verspreche man sich vom Konzept des Trägers, der Saxony International School aus Glauchau, eine bedeutende Bereicherung der Schullandschaft. Es sieht unter anderem englischsprachigen Unterricht ab Klasse 1, vergleichsweise kleine Klassen, eine medien- und wirtschaftsorientierte Bildung vor.

Die Begleitumstände, unter denen das Vorhaben quasi über Nacht auf die kommunalpolitische Agenda kam, dürften unterdessen noch für einige Nachwehen sorgen. Zum einen, weil die in der Stadt etablierten Träger freier Schulen sich vor den Kopf gestoßen fühlen. Und das nicht nur, weil sie ihre Investitionsvorhaben in Millionenhöhe bislang nahezu ohne jede städtische Förderung stemmen mussten, während für die neue Grundschule in Bernsdorf nun 1,2Millionen Euro aus der Rathauskasse fließen sollen. Einige von ihnen hätten in den zurückliegenden Monaten gegenüber der Stadtverwaltung ausdrücklich ihr Interesse an der Einrichtung zusätzlicher Schulen bekundet, heißt es überdies.

"Wir haben versucht, ins Gespräch zu kommen, aber vergeblich", schildert Klaus-Dieter Eilzer vom Bildungsträger Fund U Sachsen (u. a. Stöckhardtgymnasium, Medi-Campus) seine Erfahrungen. "Entweder hieß es ,Kein Bedarf' oder ,Kein Standort frei'", ergänzt Geschäftsführer Volkmar Meinhold. "Man kommt sich hier schon etwas veralbert vor."

Enttäuscht zeigt sich auch Cornelia Dietrich von der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe KJF (Freie Grundschule Leonardo). "Das ist ganz bitter für uns", sagt sie mit Blick auf die künftige Nutzung der Neubauerschule. Ganz in der Nähe betreibt die KJF ein Internat für sprach- und hörgeschädigte Kinder und Jugendliche. Der Verein hatte einst darauf gehofft, die Chemnitzer Sprachheilschule würde in die leer stehende Neubauerschule einziehen. "Stattdessen ist jetzt von der früheren Hans-Sager-Schule in Hutholz die Rede, was wieder mit erheblichen Schulwegen verbunden sein wird", so Dietrich.

In den großen Fraktionen des Stadtrats stößt die Verärgerung der freien Träger verbreitet auf Verständnis. Umso mehr, da sich auch etliche Stadträte von dem überraschend vorgelegten Plan für die neue private Grundschule überrumpelt fühlen. "Auch wir wurden hier offenbar gezielt in Unwissenheit gelassen", äußerte Jürgen Leistner (CDU) am Montagabend bei einem kurzfristig anberaumten Treffen von Stadträten mit dem Initiativkreis "Freie Schulen in Chemnitz", einem offenen Zusammenschluss von Vertretern freier Bildungsträger. Seine Fraktionskollegin Solveig Kempe sprach gar von einem "Alleingang der Oberbürgermeisterin". "So positiv die Aussicht auf die neue Schule ist: Weder wir Stadträte noch Sie als freie Träger sind vorab einbezogen gewesen."

Damit sich dergleichen nicht wiederholt und eine bessere Unterstützung der freien Bildungsträger insgesamt auf den Weg gebracht werden kann, wollen sich Stadträte und der Initiativkreis nun regelmäßig zu Konsultationen treffen. In einem ersten Schritt sollen unter anderem laufende und geplante Investitionsvorhaben der einzelnen Trägervereine und -gesellschaften erfasst werden. "Das nächste milliardenschwere Bundesprogramm ist schon in Aussicht, da sollten in Chemnitz dann auch andere freie Schulen berücksichtigt werden", findet Ines Saborowski-Richter (CDU). Petra Zais (Grüne) und Hans-Joachim Siegel (Linke) forderten die Schulträger auf, Probleme mit der Verwaltung künftig frühzeitiger und deutlicher zur Sprache zu bringen. "Nur so können wir Sie unterstützen."

Die Sitzung des Stadtrats beginnt heute Nachmittag um 15Uhr im Neuen Rathaus.