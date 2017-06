Streit um Werbung an Denkmal-Haus landet vor Gericht

Ein Hauseigentümer will an seiner Immobilie eine großflächige Reklametafel anbringen. Das Rathaus ist dagegen, darauf klagte der Mann. Jetzt hat ein Richter den Fall entschieden.

Von Sandra Häfner

Altendorf. Dürfen am Giebel eines denkmalgeschützten Hauses große, beleuchtete Werbeplakate angebracht werden? Mit dieser Frage beschäftigte sich gestern das Verwaltungsgericht. Zuvor hatte die Stadtverwaltung den Antrag des Hauseigentümers zum Bau der Anlage abgelehnt, ebenso seinen Widerspruch.

Geklagt hatte der Eigentümer des 1905 im Jugendstil errichteten Gebäudes an der Michaelstraße 1. Das Haus befindet sich an der Kappler Drehe gegenüber dem Industriemuseum. Er hatte bei der Stadtverwaltung einen Antrag zum Bau einer 96Quadratmeter großen Werbeanlage eingereicht, die am Giebel des Denkmales angebracht werden sollte. In der Nacht, so der Plan, sollte das jeweils dort angebrachte Plakat beleuchtet werden. Doch die Stadtverwaltung lehnte mit Verweis auf den Denkmalschutz ab. Man sehe in der Werbung eine Beeinträchtigung des Kulturdenkmales, das durch ein Plakat in den Hintergrund treten würde, hatte sie damals ihre Ablehnung begründet. Das sah und sieht der Eigentümer anders. Er argumentiert, dass der Giebel im Gegensatz zur Fassade des Hauses schmuck- und fensterlos sei und keinen Denkmalschutz-Charakter aufweist, wie er betont.

Vor Gericht erklärte eine Vertreterin der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt gestern zunächst, weshalb in der Vergangenheit Werbeanlagen an dem Haus genehmigt worden waren. Denn, so der Anwalt des Klägers, bis vor einigen Jahren seien an dem Giebel verschiedene große Werbeposter angebracht gewesen. Sie vermute, sagte sie, dass in den 1990er-Jahren dafür eine Baugenehmigung erteilt worden sei und das Haus damals noch nicht unter Denkmalschutz gestanden habe, so die Vertreterin der Stadt. Die Aufnahme in die Denkmalliste sei erst 1997 erfolgt. 2015 war die Werbeanlage an dem Haus durch einen Sturm beschädigt und abgenommen worden.

Für den Richter war gestern maßgeblich, ob ein Werbeplakat dieses Ausmaßes das Kulturdenkmal beeinträchtigt oder nicht. Dafür zog er das Sächsische Denkmalschutzgesetz heran. Dort ist ausgeführt, dass bauliche Anlagen, wie sie eine Werbetafel darstellt, nur genehmigt werden dürfen, wenn sie das Erscheinungsbild des Kulturdenkmales nur unerheblich beeinträchtigen. Dieser Aspekt des Denkmalschutzes gab gestern letztendlich den Ausschlag. Der Richter lehnte die Klage ab und versagte damit dem Eigentümer, an seinem Haus das knapp 100 Quadratmeter große Werbebanner anzubringen. Die Ablehnung durch die Stadt sei zurecht erfolgt, sagte er. Eine solch große Werbeanlage führt in seinen Augen dazu, dass von dem Denkmal abgelenkt und es auf die Werbeaussage reduziert werde. Das Gebäude mit seiner Architektur trete in den Hintergrund, so der Richter. Damit liege eine Beeinträchtigung vor.

Von dem Banner hatte sich der Eigentümer, der das Haus 2006 erworben hatte, Einnahmen für die weitere Sanierung des Wohn- und Geschäftshauses versprochen, sagte er gestern auf Nachfrage der "Freien Presse". Zwar sei die Fassade erneuert worden, aber jetzt sei er dabei, das Innere des Hauses Stück für Stück umzugestalten. Es habe auch schon Anfragen öffentlicher Einrichtungen gegeben, die an dem Giebel für sich werben wollten, sagte er. Doch daraus wird nun nichts mehr.