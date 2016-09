Stromausfall in Chemnitzer Innenstadt - VerspÃ¤tungen bei Bus- und Bahnbetrieb

Stromausfall in Chemnitzer Innenstadt - Verspätungen bei Bus- und Bahnbetrieb

erschienen am 26.09.2016



Chemnitz. Zahlreiche Chemnitzer haben am Montagmorgen in der Chemnitzer Innenstadt keinen Strom gehabt. Der Grund war eine Störung an einem Hochspannungskabel. Diese führte zu einem Ausfall des Umspannwerks Zentrum, wie die Netzgesellschaft Inetz, eine Tochter von Eins Energie in Chemnitz mitteilte. Der Ausfall ereignete sich gegen 6.50 Uhr. Nach Angaben von Inetz waren mehrere Techniker vor Ort, die die Versorgung durch Umschalten auf andere Stromleitungen gegen 8.20 uhr wiederherstellten. Betroffen waren rund 16.000 Kunden. Die genaue Störstelle des Hochspannungskabels werde derzeit geprüft und in den kommenden Tagen erneuert.

Vom Stromausfall besonders betroffen waren die Fahrgäste der CVAG. Wie Unternehmenssprecher Stefan Tschök der "Freien Presse" sagte, sei es ab 6.50 Uhr zu erheblichen Verspätungen im Bus- und Bahnbetrieb gekommen. Erst gegen 8.30 Uhr habe sich der Fahrbetrieb wieder eingepegelt. So hätten zehn Straßenbahnen der Linien 4 sowie 5 auf der Strecke gestanden, weil der Fahrstrom ausgefallen war. "Da ging nichts mehr", so Tschök. Die Bahnen hätten auch nicht geborgen werden können, weil die Bremsen bei Stromausfall aus Sicherheitsgründen blockieren. Zudem verfüge das Unternehmen über keine batteriebetriebenen Bergungsbahnen.

Außerdem hätten Straßenbahnen und Busse Probleme an Kreuzungen gehabt, wo Ampeln wegen des Stromausfalls nicht mehr in Betrieb waren. An einigen Stellen sei es schwierig gewesen, von der Nebenstraße auf die Hauptstraße zu gelangen. Als Beispiel nannte Tschök den Abzweig Augustusburger Straße an der Bahnhofstraße. Da Straßenbahnen laut aktuell gültiger Straßenverkehrsordnung kein grundsätzliches Vorfahrtsrecht mehr hätten, so Tschök, seien die Fahrer der Bahnen auf die Rücksichtnahme der Autofahrer angewiesen gewesen, um über die sechsspurige Bahnhofstraße bis zum Stefan-Heym-Platz zu kommen.

Des Weiteren war ein Teil der elektronischen Infotafeln der CVAG betroffen. Da die Rechentechnik in der Leitstelle des Verkehrsbetriebes wegen des Stromausfalls ihren Dienst quittiert hatte, habe die CVAG ihre Fahrgäste auf den Tafeln nicht über die Verspätungen informieren können. (su/fp)