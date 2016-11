TU Chemnitz: So grün wird der neue Campusplatz

29.10.2016

freiepresse.de

Chemnitz

Augustusburger Strasse - Mittelinsel für Fußgänger entsteht

Das Überqueren der Augustusburger Straße an der Scharnhorststraße soll für Fußgänger sicherer werden: Die Stadtverwaltung will dort am Dienstag mit dem ... weiterlesen