TU-Chemnitz: Staffellauf zu FuÃŸ und Rad entlang der deutschen Grenzen

TU-Chemnitz: Staffellauf zu Fuß und Rad entlang der deutschen Grenzen

erschienen am 13.09.2016



Chemnitz (dpa/sn) - Studenten der Technischen Universität Chemnitz machen zum zehnten Mal in Folge einen rund 4000 Kilometer langen Staffellauf entlang der deutschen Grenzen. Beim Jubiläum beteiligen sich drei Läufer und drei Radfahrer an der Aktion, teilte die Hochschule am Dienstag mit. Wenn die Akteure am 2. Oktober wieder in Chemnitz eintreffen, haben sie seit Beginn der Deutschlandumrundung 2007 damit insgesamt eine Äquatorlänge zurückgelegt. Unterwegs werden Spenden für Menschen mit einer bestimmten Muskelerkrankung gesammelt.

In diesem Jahr führt die Route nicht immer ganz nah an den Grenzen entlang. Mit Berlin, Hamburg oder Nürnberg stehen auch Städte auf dem Plan, die mehr im Landesinneren liegen. Die Tour beginnt an diesem Donnerstag und umrundet das Land im Uhrzeigersinn. Die Teilnehmer sind alle elf Stunden für jeweils 60 Minuten auf der Strecke. Am Tag kommen so etwa 250 Kilometer zusammen. Läufervereine aus ganz Deutschland begleiten die Chemnitzer streckenweise. In 16 Tagen werden mehr als 150 Städte angelaufen.