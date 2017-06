Technischer Defekt in Müllanlage: Neun-Stunden-Einsatz für Feuerwehr

erschienen am 14.06.2017



Chemnitz. Die Feuerwehr ist am Dienstagabend zu einem neunstündigen Einsatz an die Restabfallbehandlungsanlage Chemnitz ausgerückt. Laut Feuerwehr hatte es in der Filteranlage einen technischen Defekt gegeben. Wahrscheinlich ist, dass sich durch die Staubablagerungen im Inneren ein Wärmeherd bildete, der zu einer Rauchentwicklung führte. "Der Aufwand, die circa 300 Filter aus dem geschlossenen Filterbehälter zu holen, und Stück für Stück zu untersuchen, war sehr aufwendig", sagte Gert Berger, Brandrat von der Berufsfeuerwehr Chemnitz. Der Einsatz dauerte insgesamt neun Stunden - von Dienstagabend ab 20 Uhr bis Mittwochfrüh um etwa 5 Uhr. Mit zwölf Einsatzkräften schafften es die Kameraden, den technischen Defekt schließlich zu beheben. Eine unmittelbare Gefahr bestand jedoch nicht. Zur Schadenhöhe liegen noch keine Informationen vor.

Bereits in den frühen Dienstagmorgenstunden war es zu Problemen an der Müllanlage gekommen. Die Feuerwehr war vorsorglich vor Ort gerufen worden, da die CO-Messwerte kurzzeitig von den Normalwerten abgewichen waren. (fp)