Technisches Rathaus - Keine Baupause über die Feiertage

erschienen am 27.12.2016



Ungeachtet der Feiertage geht der Neubau des Technischen Rathauses auch in dieser Woche weiter. Wie der Bauherr des Gebäudekomplexes, der Regensburger Investor Claus Kellnberger, der "Freien Presse" sagte, liefen derzeit die Arbeiten zur Montage der Fenster und für den Innenausbau, zudem der Heizungsbau und die Installation der Elektroanlage. Der Neubau soll im Oktober nächsten Jahres fertig gestellt werden, die Übergabe an die Stadtverwaltung ist einen Monat später vorgesehen. Am 1. Dezember beginnt der Mietvertrag zwischen der Stadt und dem Eigentümer. In das Gebäude wird die gesamte Bauverwaltung der Kommune einziehen, der Komplex an der Annaberger Straße wird dann aufgegeben. (su)