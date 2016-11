Terror-Alarm in Kappel: Behörde dankt Anwohnern

Landeskriminalamt lobt besonnenes Verhalten und warnt vor Pauschalurteilen

Von Michael Müller

erschienen am 03.11.2016



Drei Wochen nach dem großen Anti-Terror-Einsatz im Stadtteil Kappel hat sich der Sprecher des Landeskriminalamts (LKA) im Namen seiner Behörde bei den Einwohnern des Stadtteils bedankt. "Die Bevölkerung hier hat uns die Arbeit leicht gemacht, es gab trotz Sperrung und Evakuierung keine bösen Worte", sagte Kriminalhauptkommissar Tom Bernhardt in einer Einwohnerversammlung. Er glaube nicht, dass der Einsatz in anderen Städten unter ähnlich günstigen Umständen hätte ablaufen können.

Spezialeinheiten der Polizei hatten am 8. Oktober in einem Wohnhaus an der Straße Usti nad Labem den Syrer Dschaber al-Bakr festnehmen wollen. Er stand im Verdacht, einen Terroranschlag vorzubereiten. Dem Mann gelang jedoch die Flucht. Einen Tag später wurde er von Landsleuten in Leipzig dingfest gemacht und der Polizei übergeben. In der folgenden Untersuchungshaft nahm er sich wenige Tage später das Leben. Die Vorgänge werden derzeit von einer Untersuchungskommission analysiert.

Dass der "Zugriff schiefgegangen" sei, liegt nach Bernhardts Worten "in der Natur der Sache". "Einen Selbstmordattentäter mit gut einem Kilo Sprengstoff mitten im Wohngebiet - das hatten wir noch nie", sagte er. "Die Situation war für uns alle neu." Das Wichtigste aus Sicht des LKA sei, dass die Behörden in Auswertung der Ereignisse mit vergleichbaren Situationen künftig besser umzugehen verstehen und dass bei dem Einsatz in Kappel niemand zu Schaden kam. "Wir sind heilfroh, dass es so gelaufen ist."

Mit deutlichen Worten verwahrte sich Bernhardt gegen - wie er es wörtlich nannte - "Klugscheißer", die den Beamten in Presse, Funk und Fernsehen vorhielten, was alles aus ihrer Sicht bei den Ermittlungen hätte anders und besser gemacht werden müssen. Zudem warnte er davor, die Ereignisse zur Grundlage für Pauschalverurteilungen zu machen. "Es war ein Syrer, aber es sind nicht die Syrer", verdeutlichte der LKA-Sprecher. Im Kriminalitätsgeschehen seien Flüchtlinge aus Syrien nach wie vor "unterrepräsentiert", im Unterschied etwa zu Migranten aus der Maghreb-Region.