Theater: Was gut lÃ¤uft und was enttÃ¤uscht

Theater: Was gut läuft und was enttäuscht

Die vergangene Spielzeit hat genauso viele Besucher angezogen wie die vorherige, die Auslastung ist etwas gestiegen. Das hat auch mit einer schlammigen Inszenierung zu tun.

Von Jana Peters

erschienen am 03.09.2016



Die Intendanz von Christoph Dittrich ist bisher von Konstanz geprägt. 193.000 Besucher haben in der Saison 2015/2016 eine Vorstellung besucht. In der Spielzeit davor waren es genau so viele, in seiner ersten Saison 2013/2014 rund 3000 weniger. Etwas gestiegen ist in der vergangenen Spielzeit die Gesamtauslastung. Von 73 stieg sie auf 74Prozent, dabei endete die Spielzeit zwei Wochen früher als im vergangenen Jahr.

"Ich bin wirklich zufrieden", resümiert Dittrich. Auch bei den Auslastungszahlen der einzelnen Sparten ergaben sich keine großen Veränderungen. Das Figurentheater verbesserte sich von 72 auf 78 Prozent. Dort lebe man vor allem von Schulbesuchen. Trotzdem soll auch für diese Sparte ein Abo eingerichtet werden. Das Ballett blieb bei einer Auslastung von 65 Prozent und ist damit Schlusslicht der Sparten. Ein Sorgenkind sei es trotzdem nicht, so Dittrich. Schließlich sei das Ballettensemble auch in fünf bis sechs Produktionen aus Schauspiel und Oper eingebunden. Außerdem fehle eine Studiobühne für alle Sparten, bei der die Besucher den Tänzern etwas näher kommen können als in dem 700 Plätze fassenden Opernhaus. Dittrich hofft, dass sich dieser Wunsch im Zuge der vom Stadtrat beschlossenen Investition für einen Neubau von Probebühnen und Werkstätten hinter dem Opernhaus verwirklichen lässt.

Das Schauspiel steigerte seine Auslastung von 82 auf 83 Prozent. Dazu dürfte auch der Erfolg der Inszenierung von Friedrich Dürrenmatts "Der Besuch der alten Dame" beigetragen haben. Der Clou: Die Schauspieler stehen im Schlamm. Das Stück sei auch sein persönlicher Höhepunkt gewesen, sagt Dittrich. Vom Erfolg sei er durchaus überrascht, da es in der Tragikkomödie keinen Helden gibt und "man moralisch am Kragen gepackt wird". In einer Zeit, in der viele auch im Theater vor allem gut unterhalten werden wollen, sei es nicht selbstverständlich, dass eine solche Inszenierung permanent ausverkauft sei.

Im Musiktheater sank die Auslastung um einen Prozentpunkt von 76 auf 75 Prozent. Bei der Philharmonie stieg sie von 67 auf 68 Prozent. Das am besten besuchte Konzert war das vierte Sinfoniekonzert am 9. und 10.Dezember 2015 mit der 3. Sinfonie von Aram Chatschaturjan. Die Stadthalle war zweimal fast ausverkauft.

Auch ein Experiment haben die Theater in der vergangenen Spielzeit gewagt: Im Opernhaus gab es erstmals Vorstellungen dienstagnachmittags um 15 Uhr. Das Angebot richte sich gezielt an ältere Menschen. Der Idee aus dem Marketing zuzustimmen, habe ihm durchaus Mut abverlangt, sagte Dittrich. Doch tatsächlich habe sich das Angebot eines guten Zuspruchs erfreut und werde fortgesetzt.