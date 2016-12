Theaterpläne der Stadt sorgen für Kritik

Intendant und Oberbürgermeisterin haben einen Zukunftspakt für die Städtischen Bühnen entwickelt. Der Stadtrat reagierte fast euphorisch auf das Papier. Doch zustimmen müssen auch die Gewerkschaften - und die zeigen sich wenig begeistert von den Plänen.

Von Swen Uhlig

Mit ungewöhnlichen Worten hatten die Stadträte im November das Zukunftskonzept für das Städtische Theater gelobt. Das Papier sei "ein großer Wurf", hieß es, die Rede war sogar von einem "Stück Chemnitzer Geschichte". Entsprechend einhellig fiel auch das Votum der Ratsmitglieder aus: Die Pläne, die Generalintendant Christoph Dittrich und die Aufsichtsratschefin Barbara Ludwig vorgestellt hatten, wurden von dem Gremium bei einer Gegenstimme fast einmütig gebilligt.

Das Konzept sieht unter anderem vor, dass die Kommune ihre Subventionen für die Theater-Gesellschaft deutlich anhebt: Bisher werden die Chemnitzer Bühnen mit einem jährlichen Zuschuss aus dem kommunalen Haushalt in Höhe von knapp 27 Millionen Euro finanziert; diese Summe soll bis 2025 schrittweise auf bis zu 32,5 Millionen Euro jährlich anwachsen. Außerdem will die Stadt ein neues Theaterquartier am Opernhaus errichten - mit neuer Bühnenwerkstatt, neuer Probebühne und neuem Kostümfundus. Zugleich allerdings sollen die annähernd 450 Beschäftigten des Theaters auf einen Teil ihres Gehalts verzichten. Das tun sie bereits mit dem noch bis 2018 gültigen Haustarifvertrag. Künftig soll die Lücke im Vergleich zum gültigen Flächentarifvertrag aber nicht mehr wie bisher bei rund zehn Prozent, sondern bei sechs Prozent liegen, sagt Intendant Dittrich.

Dennoch reagieren Gewerkschaftsvertreter äußerst verhalten auf die Pläne. Vor allem der Umstand, dass die rund 450 Theaterangestellten weiter auf Gehalt verzichten müssen, sorgt für Unmut. "Als Jurist sage ich, das klingt wie ein Vertrag zu Lasten Dritter", sagt der stellvertretende Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung (DOV), Andreas Masopost. Die Mitarbeiter sollen einen Beitrag leisten, fügt er hinzu, "aber gefragt werden sie nicht". Die Angestellten müssten sich fühlen, als werde ihnen die Pistole auf die Brust gesetzt - entweder sie verzichten oder aber das Theater hat keine Zukunft. "Ein klares Bekenntnis zur Kultur sieht anders aus", erklärt Masopost. Auch der Vorschlag, ein neues Theaterquartier zu bauen, sei ambivalent zu bewerten, fügt er hinzu. "Die Investitionen sind ja ohnehin notwendig - unabhängig vom Verzicht der Mitarbeiter", so der DOV-Vizechef.

Einzig die Genossenschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger äußert sich bislang eher wohlwollend zu den Plänen von Intendant Dittrich. Man sei unter "gewissen Be- dingungen bereit, das Konzept mitzutragen", sagt Landes-Chef Hans-Christoph Kliebes. Die Bedingungen sind: Arbeitsplatzsicherung und ein Gehaltsverzicht, der deutlich kleiner sein müsse als jetzt. "Unsere Schmerzgrenze liegt bei einer Differenz von 5,6 Prozent zum Flächentarif", so Kliebes. Im Zukunftskonzept des Theaters heißt es, die Differenz soll bei sechs Prozent liegen.

Von der Zustimmung der Gewerkschaften hängt ab, ob das Zukunftskonzept umgesetzt werden kann. Der Generalintendant hatte bereits angekündigt, möglichst schnell in die Verhandlungen einzusteigen. DOV-Vize Masopost ist skeptisch: "Wenn die Verhandlungen scheitern, sind wieder die Gewerkschaften an allem schuld."