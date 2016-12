Ticker: Bombendrohung in der Chemnitzer Sachsen-Allee

erschienen am 30.12.2016



Chemnitz. Wegen einer Bombendrohung am frühen Donnerstagabend ist das Einkaufszentrum Sachsen-Allee im Chemnitzer Stadtteil Hilbersdorf evakuiert worden. 4500 Menschen mussten das Gebäude am Thomas-Mann-Platz verlassen. Bei einer bis 2 Uhr des Folgetages andauernden Untersuchung wurden keine sprengstoffverdächtigen Gegenstände gefunden, teilte die Polizei mit. Spezialisten des Landeskriminalamtes gaben im Verlauf der Nacht Entwarnung: Ein vermeintlich gefährlicher Gegenstand erwies sich als harmlos. Die Drohung gegen das Einkaufszentrum ging bei der Polizei ein, sagte ein zuständiger Polizeihauptkommissar.

Während der Evakuierung zwischen 17 und 18 Uhr kam es an beiden Ausfahrten der Dresdner und Hilbersdorfer Straße zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. Das Parkhaus wurde geschlossen; Kunden mussten ihre Fahrzeuge über Nacht stehen lassen. An der gesamten Aktion waren rund 50 Einsatzkräfte beteiligt. Die Chemnitzer Polizei wurde von Kollegen aus Zwickau, Dresden, Angehörigen der Wachpolizei sowie von Bundespolizisten unterstützt. Zudem waren sechs Sprengstoffhunde involviert.

Mit 85 Geschäften ist die Sachsen-Allee eines der größten Einkaufscenter der Region. Sie wurde 1997 eröffnet. Bereits im Januar 2012 hatte es eine Bombendrohung gegeben. Auch damals hatte die Polizei nichts Verdächtiges gefunden gehabt. (lumm/dy/mib)

2.35 Uhr: Die rund 50 Einsatzkräfte haben die Durchsuchung des Centers um 2 Uhr abgeschlossen, teilt die Polizei mit. Es wurden keine sprengstoffverdächtigen Gegenstände gefunden. Die Chemnitzer Polizei wurde von Kollegen aus Zwickau, Dresden, Angehörigen der Wachpolizei sowie von Bundespolizisten unterstützt. Zudem waren sechs Sprengstoffhunde involviert.

Freitag 1.01 Uhr: Entwarnung: Bei dem verdächtigen Gegenstand handelt es sich nicht um einen Sprengkörper. Gegen 0.30 Uhr haben die LKA-Spezialisten ihre Untersuchung dazu abgeschlossen, informiert die Polizei. Die Sachsen-Allee wird weiterhin untersucht.

23.59 Uhr: Laut Polizei sind die LKA-Spezialisten inzwischen eingetroffen und untersuchen den verdächtigen Gegenstand.

22.58 Uhr: Die LKA-Spezialisten sind unterwegs, aber noch nicht eingetroffen, teilt die Polizei mit.

22.41 Uhr: Bereits vor fünf Jahren hatte es eine Bombendrohung gegen die Passage gegeben. Am Abend des 31. Januar 2012 mussten nach einer telefonischen Drohung 1200 Kunden das Gebäude verlassen. Gefunden wurde damals nichts.

22.13 Uhr: Ein verdächtiger Gegenstand wurde gegen 21.30 Uhr gefunden, teilt die Polizei mit. Spezialisten des Landeskriminalamtes Sachsen müssen anreisen, um diesen Gegenstand zu untersuchen. Die Kriminalpolizei hat inzwischen die Ermittlungen wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten aufgenommen.

21.35 Uhr: Mitarbeiter berichten, dass die Drohung per Fax bei der Geschäftsführung eingegangen ist. Polizeihauptkommissar Heiko Heilmann dementiert das: Die Drohung sei bei der Polizei eingegangen.

21.30 Uhr: Zum Zeitpunkt der Evakuierung waren laut Polizei rund 4000 Kunden und 530 Mitarbeiter in der Sachsen-Allee. Auf dem Parkdeck standen 1128 Fahrzeuge.

21.25 Uhr: Polizeihauptkommissar Heiko Heilmann sagt: "Die Durchsuchung dauert noch Stunden." Man habe gerade das Obergeschoss durchsucht. Nun wird mit dem Erdgeschoss begonnen. 30 Beamte und drei Sprengstoff-Suchhunde - aus Chemnitz, Leipzig und von der Bundespolizei - sind im Einsatz. Das Problem: Jeder Hund kann nur drei bis vier Läden am Stück durchsuchen, dann braucht er eine Pause.

20.15 Uhr: Pro Geschäft muss mindestens ein Mitarbeiter warten, bis der jeweilige Laden durchsucht wird. Die großen Flächen, wie Kaufland und Mediamarkt, waren noch nicht an der Reihe.

19.55 Uhr: Bislang wurden weniger als die Hälfte der 85 Geschäfte durchsucht. Im Einsatz sind zwei Spürhunde.

19.41 Uhr: Die Polizei weist weiterhin Menschen ab, die ins Parkhaus fahren und danach einkaufen wollen.

19.20: Kunden, die das Parkhaus nutzen, können ihr Auto erst wieder am Freitag abholen. Wie es vor Ort heißt, wird das Parkhaus über Nacht bewacht.

19.10 Uhr: Die Evakuierung läuft nach ersten Einschätzungen schnell und geordnet ab. Die Geschäfte werden nacheinander kontrolliert, gemeinsam von einem Laden-Mitarbeiter, Polizei und Spürhund.

18.35 Uhr: Polizisten gehen mit dem Personal der Geschäfte ins Center und durchsuchen die einzelnen Läden. Auch eine Staffel von Sprengstoffsuchhunden ist vor Ort. Noch immer warten Hunderte Kunden vor dem Center.

18.11 Uhr: Die benachbarte Waschanlage, die Fastfoodkette und der Edeka-Markt am Einkaufszentrum bleiben derzeit noch geöffnet.

18.03 Uhr: Personal und Kunden verharren auf dem Vorplatz. Auch das Parkhaus wird momentan geräumt. Die Hauptzufahrtsstraße ist gesperrt. Mehr als zehn Polizeiautos riegeln das Gelände ab. Fest steht, dass die Geschäfte am heutigen Donnerstagabend nicht mehr öffnen.

Gegen 18 Uhr: Die Evakuierung ist abgeschlossen.

Gegen 17 Uhr: Die Evakuierung beginnt.