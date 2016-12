Ticker: Erneute Bombendrohung - "Galerie Roter Turm" wird durchsucht

erschienen am 30.12.2016



Chemnitz. Einen Tag nach einer Bombendrohung im Einkaufszentrum Sachsen-Allee hat die Polizei am Freitag in Chemnitz erneut ein Einkaufszentrum räumen müssen.

19.17 Uhr: Einer der Sprengstoffsuchhunde ist inzwischen im Bereich Klostertor im Einsatz. Inzwischen werden einige Gäste ungehalten, weil die Beamten noch immer von einem technischen Defekt bzw. einer Störung sprechen.

19.09 Uhr: Der Eingang zur Tiefgarage der Galerie an der Straße der Nationen scheint gesperrt. Zwei Frauen wollten mit ihren Dauerkarten einfahren, die nicht funktionierten.

19.07 Uhr: Ob der Brauclub heute 22.30 Uhr wie geplant zur Disco öffnet, ist unklar. Brauclub-Chef Andreas Müller sagt, dass er die Entscheidung in Kürze treffen will.

19.05 Uhr: Center Manager Jörg Knöfel geht davon aus, dass rund 4000 Kunden von der Evakuierung betroffen sind. Er hat rund 60 Mitarbeiter, die noch nicht nach Hause gehen können, auf ein Getränk in den Ratskeller eingeladen. Draußen sei es einfach zu kalt, um zu warten, sagte er. Er rechnet damit, dass der Einsatz der Polizei noch bis zu drei Stunden dauern könne.

18.49 Uhr: Das Turmbrauhaus hatte gegen 16.30 Uhr von der Räumung erfahren, da waren etwa 80 Gäste im Lokal. Nach ersten Informationen werden die Suchhunde als erstes im Kino eingesetzt. Ankommenden vermeintlichen Kunden gegenüber wird noch immer von einem technischen Defekt gesprochen, weshalb die Galerie geschlossen hat.

18.45 Uhr: Weitere Hunde sollen im Laufe des Abends zum Einsatzort kommen. Hintergrund: Die Tiere brauchen regelmäßig eine Pause. Wie gestern in der Sachsen-Allee werden die Mitarbeiter der einzelnen Läden hintereinander aufgerufen, um gemeinsam mit den Ermittlern nach verdächtigen Gegenständen zu sehen.

18.32 Uhr: Die ersten zwei Suchhunde sind eingetroffen, die Kontrolle in den einzelnen Geschäften der Galerie beginnt. Derweil hat ein Modegeschäft gegenüber der Galerie ebenfalls frühzeitig geschlossen, weil keine Kunden mehr kamen, wie es hieß.

18.09 Uhr: Center-Manager Jörg Knöfel hat gerade alle Mitarbeiter in den Ratskeller eingeladen. Heute wird die Galerie nicht mehr geöffnet. Polizisten weisen neue Kunden mit dem Hinweis zurück, dass es einen technischen Defekt gebe - ebenfalls wie gestern in der Sachsen-Allee.

17.56 Uhr: Angekündigt wird, dass die Polizei jedes Geschäft mit Hunden durchsuchen will. So sind die Ermittler auch gestern nach der Bombendrohung in der Sachsen-Allee vorgegangen. Zurzeit sind an der Galerie Roter Turm aber noch keine Hundeführer eingetroffen.

17.29 Uhr: Auch Parkhäuser werden evakuiert. Die Polizei lässt die Kunden langsam rausfahren.

17.10 Uhr: Die Polizei hat den Fall nun auch öffentlich gemacht.

16.41 Uhr: Kunden vor Ort erfahren: Es wird geräumt.

16.33 Uhr: Weitere Polizeikräfte rücken an.

16 Uhr: Die Centerleitung entschließt sich, das Gebäude zu evakuieren.

15.15 Uhr: Die Androhung einer Straftat konkretisiert sich, sodass eine Gefährdung nicht mehr auszuschließen ist. Auch bei der Polizei sind entsprechende Informationen eingelaufen.

14 Uhr: In der Galerie Roter Turm laufen der Sicherheitsdienst und die Polizei Streife.

12 Uhr: In der Innenstadt sind deutlich mehr Polizisten zu sehen als sonst üblich. Warum, ist bis dato unklar. (micm/hfn/dy/jpe/fp)