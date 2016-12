Ticker: Erneute Bombendrohung - "Galerie Roter Turm" wird evakuiert

erschienen am 30.12.2016



Chemnitz. Einen Tag nach einer Bombendrohung im Einkaufszentrum Sachsen-Allee hat die Polizei am Freitag in Chemnitz erneut ein Einkaufszentrum räumen müssen.

18.09 Uhr: Center-Manager Jörg Knöfel hat gerade alle Mitarbeiter in den Ratskeller eingeladen. Heute wird die Galerie nicht mehr geöffnet. Polizisten weisen neue Kunden mit dem Hinweis zurück, dass es einen technischen Defekt gebe - ebenfalls wie gestern in der Sachsen-Allee.

17.56 Uhr: Angekündigt wird, dass die Polizei jedes Geschäft mit Hunden durchsuchen will. So sind die Ermittler auch gestern nach der Bombendrohung in der Sachsen-Allee vorgegangen. Zurzeit sind an der Galerie Roter Turm aber noch keine Hundeführer eingetroffen.

17.29 Uhr: Auch Parkhäuser werden evakuiert. Die Polizei lässt die Kunden langsam rausfahren.

17 Uhr: Die Polizei hat den Fall nun auch öffentlich gemacht.

16.41 Uhr: Kunden vor Ort erfahren: Es wird geräumt.

16.33 Uhr: Weitere Polizeikräfte rücken an.

16 Uhr: Die Centerleitung entschließt sich, das Gebäude zu evakuieren.

15.15 Uhr: Die Androhung einer Straftat konkretisiert sich, sodass eine Gefährdung nicht mehr auszuschließen ist. Auch bei der Polizei sind entsprechende Informationen eingelaufen.

14 Uhr: In der Galerie Roter Turm laufen der Sicherheitsdienst und die Polizei Streife.

12 Uhr: In der Innenstadt sind deutlich mehr Polizisten zu sehen als sonst üblich. Warum, ist bis dato unklar.