Ticker zu Nachlesen: Debatte um Citybebauung - wie weiter mit dem Stadthallenpark Chemnitz?

Von Ricarda Terjung

erschienen am 06.02.2017



21.34 Uhr: Der Saal leert sich schnell. Insgesamt haben rund 150 Menschen zugehört und mitdiskutiert. Nur wenige Gäste suchen noch einmal das direkte Gespräch mit den geladenen Diskussionsteilnehmern. Vom Entwurf zur Bebauung des Stadthallenparks konnten diese die Leser der "Freien Presse" heute nicht überzeugen.

21.31 Uhr: Letzte Wortmeldung eines Lesers: "Hände weg vom Park am Roten Turm."

21.27 Uhr: Der Baubürgermeister geht auf die Idee ein, die City durch mehr Wohnangebote zu beleben: 98 Prozent der Wohnungen in der Innenstadt seien belegt, sagt Stötzer - ein positives Signal für das Projekt Innenstadtbelebung. Am Getreidemarkt und an der Bahnhofstraße sollen deshalb weitere Wohnungen entstehen.

21.16 Uhr: Moderator Swen Uhlig greift den Diskussionsfaden "große Marken wandern aus Chemnitz ab" auf. Warum diese Marken - etwa Zara - abgewandert seien, fragt er Gunnar Bertram. Antwort: Die Frequenz, mit der Kunden das Geschäft aufsuchten, sei nicht hoch genug gewesen. Noch mehr attraktive Marken seien nötig. Heinz Nagler schließt sich der Meinung aus dem Publikum an, Handel sei nicht alles. Doch ohne Handel gebe es keine Städte. Man könne durchaus diskutieren, ob in einem neuen Gebäude am Rande des Stadthallenparks nicht tatsächlich Kultur- und Freizeitangebote gut aufgehoben seien.

21.06 Uhr: Innenstadtbelebung funktioniert nicht nur mit Beton, findet ein Chemnitzer. Grünen-Politikerin Katharina Weyandt nennt den Handel im Internet als Faktor, der in der Debatte bedacht werden sollte. Sie spricht sich wie einige Redner vor ihr dafür aus, nicht nur den stationären Handel, sondern auch den Aspekt Wohnen zu diskutieren.20.58 Uhr: Eine Frau im Publikum spricht sich dafür aus, mit Lebensqualität, grünen Räumen und einer stolzen Haltung für die Stadt zu werben, so mehr junge Leute anzuziehen und die Überalterung der Stadt zu mindern. Geschäfte gebe es in jeder Stadt. Beim Anblick des am Abend beleuchteten Stadthallenparks gehe ihr das Herz auf. Neue Gebäude sorgten nicht dafür, dass Chemnitz sich von anderen Gebäuden unterscheidet. Ein junger Mann sagt, das Problem im Innenstadtbereich sei nicht der Handel - sondern das Wohnen. Er fordert mehr unterschiedliche Wohnangebote im Zentrum und in Zentrumsnähe.

19.44 Uhr: IHK-Mann Gunnar Bertram verweist darauf, dass der Park sich in Richtung Karl-Marx-Monument öffnen sollte - was mit dem Siegerentwurf für den Neubau möglich sei. Die Fläche, die das neue Gebäude seiner Meinung nach haben sollte: zweitausend bis zweieinhalbtausend Quadratmeter. Theorie dahinter: Je mehr Fläche, desto mehr Chancen für Investoren, desto mehr Innenstadtbelebung. Empörtes Raunen unter den Zuhörern. 19.43 Uhr: Baubürgermeister Stötzer sagt, inwieweit der Park aufrechterhalten werden könne, müsse sich erst noch zeigen. Der Denkmalschutz sei zwar ein Belang, aber nicht der einzige. Jede Generation habe das Recht, ihren Lebensraum zu gestalten.

19.48 Uhr: Rund 200 Euro gibt ein Gast in Chemnitz pro Tag aus, sagt Gunnar Bertram. Also: Entwicklung nötig! Die Gästeschar beim Leserforum ist inzwischen auf etwa 130 Personen angewachsen.

20.01 Uhr: Die Diskussion mit dem Publikum ist eröffnet. Ein Chemnitzer gibt zu bedenken: Wenn Menschen mit dem Einkaufen in der Innenstadt fertig sind, wollen sie flanieren, ausruhen, einen Kaffee trinken. Das sei im Park möglich. Warum man die Fläche nicht dafür nutze? Man müsse nur eine Ausschreibung veranlassen. Mit ein paar Security-Leuten sei auch das Sicherheitsgefühl im Zentrum wiederhergestellt. Zudem werde der Stadthallenpark als der wertvollste Stadtpark der 60er-Jahre in Deutschland angesehen. Man wolle zwar die Innenstadt beleben. Mit dem jetzigen Plan jedoch erreiche man genau das Gegenteil.

20.12 Uhr: Eine ältere Dame spricht Heinz Nagler und Gunnar Bertram direkt an. Der Park sei bereits ein Schätzkästlein. Klatschen im Publikum. Wenn mehr Verkaufsfläche nötig sei, solle man zum Beispiel endlich das letzte Geschoss der Galerie Roter Turm bebauen. Für das Jubiläum und die Bewerbung als Kulturhauptstadt benötige die Stadt den Park und kein kleines Bürogebäude. 20.09 Uhr: Der Zuhörer Andreas Wagner hält die jetzige Größe des geplanten Gebäudes nicht für realistisch. Sein Vorschlag: Für einen Neubau für den Handel sollte die Stadt eine Freifläche nutzen, die ohnehin bestehe. Zum Beispiel den Parkplatz an der Johanniskirche. Oder den Streifen am Parkplatz bis zur Waisenstraße. Oder die Freifläche zwischen Deutscher Bank und Annaberger Straße.

20.28 Uhr: Stötzer äußert, der Stadthallenpark müsse nicht bebaut werden. Der Stadtrat werde sich nur für eine Bebauung entscheiden, wenn die Argumente definitiv dafür sprechen. Momentan gebe es noch keine Interessenten, die das Gebäude des Entwurfs nutzen wollen. Er mahnt eine sachliche, ruhige Diskussion an. Es werde eine demokratische Entscheidung geben. Vielleicht würden auch Aspekte des kulturellen Stadtlebens in die Entscheidung einfließen.

20.43 Uhr: Renate Kluge, seit den 60er-Jahren mit der Stadt vertraut: Die Nachkriegsarchitektur der Innenstadt sollte geachtet werden. Ein Mann, der auf dem Kaßberg wohnt, verweist auf den vielen Leerstand im Zentrum. Seine Idee: Die Galerie Roter Turm und die Stadthalle sollten auch nach den Einkaufszeiten offen sein - und so die Jugend in die City locken. Der Formgestalter Karl Clauss Dietel erinnert an große Ketten, die in der Vergangenheit Geschäfte in der Innenstadt betrieben haben. Man müsse sich auch darüber unterhalten, warum diese Ketten die Chemnitzer City verlassen haben. Die Stadthalle sei ohne ihren prämierten Park nicht denkbar. Er müsse erhalten bleiben.

19.38 Uhr: Frank Kotzerke hat bereits vor einiger Zeit von bezugslosen Schubladenprojekten in der Chemnitzer City gesprochen. Er erklärt: Die Galerie Roter Turm und der Kaufhof seien wie Staubsauger, die die Menschen von den Straßen ziehen. Die Gebäude seien schwer weiterzuvermitteln, wenn die Kaufhäuser eines Tages ausziehen sollten. Dazu, den geplanten Neubau ebenfalls als Schubladenprojekt zu verbuchen, lässt er sich nicht hinreißen. Aber: "Primär wichtig für mich ist die Erhaltung des Stadthallenparks." Lautes Klatschen im Saal. Die Stadthalle lebe von ihrer skulpturalen Wirkung - und die entstehe vor allem durch das Zusammenspiel von Halle und Park. Eine zu große Bebauung würde diesen Eindruck zerstören. Nagler widerspricht. Der Park - obwohl denkmalgeschützt - müsse "als Park ertüchtigt werden".

19.31 Uhr: Auf das Geschäft von Breuninger angesprochen (einst an der Straße der Nationen/Ecke Brückenstraße), das es in Chemnitz nicht mehr gibt, sagt Investor Claus Kellnberger: Dass einige Läden nach 10, 15 Jahren verschwinden, ist normal. Er selbst wohne in Chemnitz in der Innenstadt, würde sich sogar zutrauen, in dem geplanten Gebäude Penthouse-Wohnungen anzusiedeln. Man müsse aus dem Umfeld etwas machen. Der Stadthallenpark habe einen Vorplatz von 15 Metern. Einen Teil davon zu bebauen sei durchaus machbar. Der Neubau bringe eine Flaniermeile.

19.27 Uhr: Der Einzelhandel hat einen Anteil von zwölf Prozent am Handel in der Innenstadt. Gunnar Betram sieht in der IHK nicht einen Interessensvertreter des Einzelhandels. Vielmehr habe sie die Aufgabe, Menschen in die Innenstadt zu bekommen. Es fehle an großen Marken in der Innenstadt. Einige Chemnitzer kauften deshalb gezielt Mode in Leipzig und Dresden ein statt in ihrer Heimatstadt. Deshalb müsse man mehr Optionen für den Einzelhandel schaffen.

19.19 Uhr: Uhlig erwähnt die trennende Wirkung der Brückenstraße und fragt Professor Heinz Nagler, warum dennoch eine trennende Wirkung durch die Randbebauung des Parks in Kauf genommen werden soll. Antwort: Das kleine Gebäude soll etwas Kleinteiliges in die Gestalt der Stadt einbringen. Vereinzelt leise Rufe im Publikum: "Klein!" Nagler sieht in Chemnitz zwei innerstädtische Stadtkomplexe Münzstraße/Theaterstraße und Straße der Nationen. Obwohl man mit dem Neubau dem Park auf die Füße trete, sei das eine gute Sache. Beide innerstädtische Teile müssten verbunden werden. Der Neubau sei "eine Chance, eine Option". Der Stadtteilpark, der gar nicht von allen Seiten zugänglich sei, müsse ohnehin stadtplanerisch angefasst werden. Das geplante Gebäude sei eine "architektonische Hochleistungsmaschine". Es eröffne den Weg zur "grünen Kammer", zum "Schatzkästlein" Stadthallenpark. Ein Mann im Publikum lacht. Einige sagen: "Es ist gut." und "Aus".

19.16 Uhr: Baubürgermeister Michael Stötzer will vor allem das Theaterquartier entwickeln. Handelsflächen seien eine große Komponente davon. Kultur, Wohnen, Büros und Handel gehören seiner Meinung in einer Stadt zusammen.

19.15 Uhr: Uhlig nennt Kotzerkes Meinung zum Thema. Als er sagt, Kotzerke finde den Entwurf "zu hoch angesetzt", murmelt eine Dame im Publikum: Recht hat er.

19.10 Uhr: Die Diskussionsteilnehmer nehmen auf dem Podium Platz. Uhlig stellt sie einzeln vor.

19.03 Uhr: Uhlig führt ins Thema ein. Bereits in den 1990ern wurde diskutiert, den Stadthallenpark zu bebauen. Die Idee wurde schnell beerdigt. 2015 kam sie erneut auf, wurde jedoch nicht lange weiterverfolgt. 2016 schlug die IHK vor, mit einer Bebauung des Parks den Einzelhandel in der Innenstadt zu stärken. Laut Baubürgermeister Stötzer befindet sich die Stadt mitten in der öffentlichen Debatte. Ein Beschluss wurde bislang nicht gefasst.

19.02 Uhr: Moderator Swen Uhlig eröffnet den Abend.

18.55 Uhr: Etwa 100 Menschen sind der Einladung der "Freien Presse" gefolgt und haben Platz genommen. Unter den Zuschauern sind auch Lokalpolitiker, Geschäftstreibende und Investoren.

18.30 Uhr: Heute Abend wird die Debatte zum Chemnitzer Stadthallenpark im Rahmen eines Leserforums öffentlich weitergeführt. Ob und wenn ja, wie der Stadthallenpark bebaut werden soll, das diskutieren in der Stadthalle fünf Experten: Investor Claus Kellnberger sagt, die Straße der Nationen sei der wichtigste Faktor für die Entwicklung der Innenstadt. Ähnlich sieht das Gunnar Bertram, Vorstandsmitglied der Volksbank Chemnitz und Chef der Regionalkammer der Industrie- und Handelskammer Chemnitz. Er findet, die Straße der Nationen biete derzeit die einzige Möglichkeit, eine neue 1-A-Lage für den Einzelhandel in der Stadt zu schaffen. Baubürgermeister Michael Stötzer will mit einer Bebauung des Stadthallenparks die Straße der Nationen wieder zu einer Flaniermeile machen. Prof. Heinz Nagler ist Inhaber des Lehrstuhls Städtebau an der TU Cottbus. Seine Position: Die Bebauung könnte den Park "zu einem grünen Schatzkästlein" machen. Außerdem mit dabei: Stadtumbau-Kritiker Frank Kotzerke. Der Sprecher des Stadtforums Chemnitz sagt, der Stadtpark fasere in Richtung der Straße der Nationen aus. Er könnte deshalb eine "Fassung" vertragen. Der Siegerentwurf des Planungsbüros Lohrer-Hochrein sei aber "in seiner Dimension viel zu hoch angesetzt". Die Diskussion wird moderiert vom Redaktionsleiter der Chemnitzer "Freie Presse"-Lokalausgabe Swen Uhlig. 19 Uhr geht es los.