Tierische Mitbewohnerin besetzt Balkonkasten

Einen außergewöhnlichen Brutplatz hat sich eine Stockente in der Innenstadt ausgesucht - für die Mieter ein Abenteuer.

Von Sandra Häfner

erschienen am 16.05.2017



Chemnitz. Seit rund vier Wochen hat ein Ehepaar, das in der Chemnitzer Innenstadt zu Hause ist, eine außergewöhnliche Mitbewohnerin. Und die hält sich ausschließlich auf dem Balkon auf, vorzugsweise in einem Blumenkasten, verrät der 61-jährige Mieter und sagt: "Auf einmal war sie da."

Es sei am 16. April gewesen, als die Stockente einfach über die Balkonbrüstung im fünften Stock spazierte. "Sie wird wohl geflogen sein. Einen Außenfahrstuhl haben wir nicht", scherzt er. Abends sei die Ente wieder weg gewesen und seine Frau fand im Blumenkasten, der in einer Höhe von etwa 15 Metern hängt, ein Ei.

"Da wir uns zum damaligen Zeitpunkt mit Enten noch nicht auskannten, legten wir das Ei in den Kühlschrank." Am nächsten Tag sei das Tier wieder da gewesen, saß im Blumenkasten. "Vielleicht, weil der so üppig bepflanzt ist und sie das gemütlich findet", meint der Mann. Abends in der Dämmerung sei die Ente weggeflogen, morgens wiedergekommen. Dieses Verhalten habe sich einige Tage wiederholt, und jeden Tag habe ein Ei im Blumenkasten gelegen. Mittlerweile hatte sich das Ehepaar über Enten und ihr Brutverhalten belesen und schnell auch das Ei aus dem Kühlschrank wieder zurück in den Blumenkasten gelegt.