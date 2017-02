Tierpark Chemnitz: Foyer im Tropenhaus neu gestaltet

erschienen am 06.02.2017



Die Neugestaltung des Foyers im Tropenhaus des Tierparks ist abgeschlossen. Wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte, soll der neue Eingangsbereich Besuchern den Eindruck vermitteln, in einer südamerikanischen Landschaft zu stehen. Vor gut drei Jahren sei im Tierpark die Idee entstanden, das Foyer neu zu gestalten und die lange Wand mit einem Aquarium und mehreren Terrarien zu versehen.

Die Foyer-Ausgestaltung, die der Künstler Tino Beck übernahm, hat der Förderverein des Tierparks finanziert, ebenso wie unter anderem die Einrichtung der Becken. Auch die interaktive Tafel zum Thema Regenwald, die sich seit einiger Zeit im Foyer befindet, wurde auf Initiative des Fördervereins angebracht. (gp)