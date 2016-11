Tierpark Chemnitz: Nachwuchs bei Springtamarinen

erschienen am 23.11.2016



Die Springtamarine im Chemnitzer Tierpark haben Nachwuchs bekommen. Am 10. November kam ein Jungtier zur Welt, wie die Einrichtung am Mittwoch meldete. Das Zuchtpaar wurde Ende letzten Jahres zusammengebracht. Springtamarine leben im amazonischen Regenwald in kleinen Familiengruppen. Die Tragzeit beträgt etwa 155 Tage.

Springtamarine gehören zu den Krallenaffen, nehmen dort nach Angaben des Tierparks aber eine Sonderstellung ein. So bekommen andere Krallenaffenarten gewöhnlich Zwillinge. Bei Springtamarinen ist das die Ausnahme. (fp)