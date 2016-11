Tierpark Chemnitz startet Online-Befragung zu Attraktivität

Chemnitz (dpa/sn) - Der Chemnitzer Tierpark will seine Anziehungskraft erhöhen. Mittels einer am Donnerstag gestarteten Online-Befragung wird eine Bestandsaufnahme in allen Bereichen vorgenommen Drei Wochen lang werden unter anderem die Häufigkeit der Besuche, Eindrücke zur Tierhaltung oder auch die Meinung zum Service, den gastronomischen Einrichtungen und den Eintrittspreisen anonym abgefragt. Das Ergebnis der Erhebung soll dann Angaben der Stadt Chemnitz in die Konzeption einfließen, um die Attraktivität des Tierpark weiter zu erhöhen.

Pro Jahr zählt der Tierpark laut Stadtverwaltung rund 150 000 Besucher. In der 1964 gegründeten Einrichtung werden auf einer Fläche von 10 Hektar knapp 200 Tierarten gezeigt. In dem dazugehörigen Wildgatter Oberrabenstein leben weitere 15 europäische Tierarten.