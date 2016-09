Tierpark trauert um seine Luchsdame

Das Tier lahmte und musste unter Narkose in der Klinik untersucht werden. Danach sah es zunächst so aus, als könnte die Geschichte mit einem Happy End ausgehen.

Von jana Peters

erschienen am 03.09.2016



Rabenstein. Zuerst war es den Pflegern aufgefallen. Die Luchsdame aus dem Wildgatter komme nicht gern zum Fressen, berichteten sie Tierärztin Annike Salchow. Sie sagten auch, dass das Tier lahm gehe. Also schaute sich Salchow den Luchs genauer an. "Sie ging deutlich lahm, langsam und vorsichtig", erinnert sich die Tierärztin des Tierparks Chemnitz, zu dem das Wildgatter Oberrabenstein gehört.

Vor rund einem Monat versetzte Salchow das Tier in eine Narkose, untersuchte es und nahm Blut. Dabei konnte sie nur eingewachsene Krallen an zwei Pfoten feststellen. Diese wurden behandelt, doch die Luchsdame lief nach wie vor schlecht. "Sie muss geröntgt werden", entschied die Tierärztin. "Nicht, dass sie etwas mit der Wirbelsäule hat." Ihre Befürchtung: Der Luchs könnte sogenannte Spondylose haben. Das ist eine degenerative Skeletterkrankung, bei der sich an den Wirbelkörpern zusätzliches Knochenmaterial bildet. "Knochen an Knochen reibt", erklärt Salchow. Diese Krankheit könne man nicht operieren. Um Klarheit zu haben, bekam die Luchsdame einen Termin in der Tierklinik an der Augustusburger Straße. Erneut musste der Luchs narkotisiert werden. Doch die Erfahrung des ersten Mals hatte das Weibchen offenbar misstrauisch gemacht; Salchow kam nicht mehr nahe genug heran, um das Blasrohr zu nutzen. Sie musste mit dem Narkosegewehr schießen, dann konnte die Luchsin in die Klinik gebracht werden.

Besonderes Hindernis bei der Prozedur: Die vierbeinige Patientin war 16 Jahre alt, was recht viel sei. Geboren wurde sie 2000 in einem Zoo in Barcelona, sagte Tierparkchefin Anja Dube. 2012 kam der Luchs nach Chemnitz, weil es hier kein Weibchen mehr gab. "Wir wollen züchten, um die Art zu erhalten", erklärte Dube. Zwei Junge brachte der Luchs zur Welt, 2013 und 2015. Diese wurden an einen ungarischen und einen tschechischen Zoo abgegeben. "Wir halten und züchten seit vielen Jahren Luchse. Es ist normal, dass man die Jungen abgibt", so Dube.

Für Tierklinikchefin Jana Linke ist ein Wildtier immer etwas Besonderes. Diese bekomme sie im Gegensatz zu Hunden oder Katzen immer nur narkotisiert, sagte sie. Das sei deshalb eine Herausforderung, weil sich keine Reaktionen beobachten lassen. Ein Luchs sei bereits einmal in der Klinik operiert worden, auch ein Schneeleopard war schon Patient. Die Luchsdame schließlich wurde geröntgt und ins CT geschoben. Diagnose: Bandscheibenvorfall zwischen dem letzten Lendenwirbel und dem ersten Schwanzwirbel. "Das ist eine Verschleißerscheinung", sagte Salchow nach der Untersuchung und zeigte sich froh und erleichtert. Mit Schmerzmitteln und entzündungshemmenden Medikamenten sollte die Raubkatze behandelt werden. "Die Prognose ist gut", sagte sie weiter. Der Luchs wurde wach und zurück ins Wildgatter gebracht.

Doch der nächste Arbeitstag begann mit traurigen Nachrichten: Die Luchsdame war wahrscheinlich noch am Abend verstorben. "Dabei waren wir erst alle so froh", sagte Salchow perplex. Die Todesursache stehe noch nicht fest. Das Tier wurde zur Untersuchung in die Pathologie nach Leipzig gebracht. "Eine Narkose ist immer ein Risiko", hatte Anja Dube noch vor dem Termin in der Tierklinik gesagt. Der Tierpark werde sich nun um ein neues Luchsweibchen bemühen, sagte Salchow. Die Ereignisse seien traurig, aber entsprächen dem Lauf der Dinge.