Tiertransporter von A 72 abgekommen - Pferde verletzt

erschienen am 11.05.2017



Chemnitz. Am Donnerstagnachmittag sind bei einem Unfall auf der A 72 in Höhe des Autobahnkreuzes Chemnitz mehrere Pferde verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, kam ein mit Pferden beladener Tiertransporter aus bisher ungeklärter Ursache gegen 16 Uhr von der Autobahn ab und kippte in der Folge in einer Böschung um. Nach ersten Informationen wurden dabei mehrere Pferde verletzt, Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Polizei musste die Autobahn teilweise sperren. Derzeit ist nur der linke Fahrstreifen in Richtung Hof befahrbar. (fp)