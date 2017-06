Tödlicher Unfall: Großvermieter verliert Vorstandschef

erschienen am 10.06.2017



Chemnitz. Die Chemnitzer Wohnungsbaugenossenschaft CAWG trauert um ihren Vorstandsvorsitzenden Jens Ueberschär. Der 55-Jährige sei zu Wochenbeginn bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen, teilt der Großvermieter auf seiner Internetseite mit. Ueberschär war fast drei Jahrzehnte für die CAWG tätig gewesen, davon 15 Jahre im Vorstand. Seit 2011 stand er an der Spitze der Genossenschaft.

Die CAWG gehört mit rund 6000 Mitgliedern zu den größten Wohnungsbaugenossenschaften in Sachsen und zu den größten Vermietern in Chemnitz. In wenigen Tagen begeht sie ihr 60. Gründungsjubiläum. In der Geschäftsstelle der CAWG am Rande des Beimlergebiets soll ab Montag ein Kondolenzbereich zur Verfügung stehen. (micm)