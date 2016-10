Tote Frau auf dem Chemnitzer Sonnenberg gefunden: Mord im Rotlicht-Milieu?

Das Wohnhaus auf dem Sonnenberg, in dem die Leiche entdeckt wurde, genießt im Viertel nicht den besten Ruf. Doch die Polizei warnt vor voreiligen Schlüssen.

Von Michael Müller

erschienen am 31.10.2016



Chemnitz. Trotz kaum mehr für möglich gehaltener Modernisierungen einzelner Wohnhäuser steht die Südseite der Zietenstraße noch immer in einem recht zweifelhaften Ruf. Die Mehrzahl der Gründerzeitgebäude dort sieht gleichermaßen sanierungsbedürftig wie unbewohnt aus. Der viergeschossige, gelbbraune Klinkerbau, in dem Montagvormittag eine grausige Entdeckung gemacht wurde, gehört da noch zu den besser erhaltenen Bauten.

Gegen 11 Uhr habe der Hausmeister in einer der Wohnungen im ersten Obergeschoss eine leblose Frau gefunden, heißt es von der Polizei. Der hinzu gerufene Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können. "Aufgrund der Auffindesituation des Leichnams besteht der Verdacht, dass die Frau infolge einer Straftat ums Leben gekommen ist", so Polizeisprecher Andrzej Rydzik.

In der Nachbarschaft war die Sache schnell klar. "Das Haus? Das ist doch der Puff", heißt es von Nachbarn. In der Tat bieten unter der Adresse seit Jahren Damen des horizontalen Gewerbes ihre Dienste an. Die Namen wechseln ständig; zumeist, so heißt es, handele es sich um Frauen aus Mittel- und Osteuropa. Ob auch die Tote dem Rotlicht-Milieu zuzuordnen ist, blieb am Montag unklar. "Die Identität ist noch nicht zweifelsfrei geklärt", hieß es.

"Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen in alle Richtungen", betonte Polizeisprecher Rydzik am Nachmittag. Ermittler waren da seit Stunden in dem Haus sowie im Außengelände im Einsatz, auf der Suche nach Spuren. Unter anderem durchsuchten sie in der Einfahrt zum Hof den Inhalt mehrerer dort abgestellter Mülltonnen. Der Leichnam der Toten wurde erst nach Einbruch der Dunkelheit abgeholt. Eine Obduktion der Leiche soll laut Polizei schnellstmöglich anberaumt werden.