Tote aus Chemnitzer Teich geborgen

erschienen am 09.06.2017



Chemnitz. Im sogenannten "Ottoteich" am Talanger im Chemnitzer Stadtteil Altendorf ist am Donnerstagabend eine tote Person gefunden worden. Feuerwehr und Rettungskräfte bargen die Leiche gegen 20.15 Uhr. Laut Polizei handelt es sich bei der Toten um eine 82-jährige Frau.

Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von einem Suizid aus. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine Straftat lägen bislang nicht vor. (fp)