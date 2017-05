Transporter mit Apassionata-Pferden verunglückt bei Chemnitz

erschienen am 11.05.2017



Chemnitz. Ein Transporter mit Pferden für die Apassionata-Pferdeshow ist am Donnerstagnachmittag auf der A 72 bei Chemnitz verunglückt. Offenbar wurden dabei mehrere Pferde verletzt, teilte die Polizei mit. Der Transporter war in Richtung Hof unterwegs. Gegen 16 Uhr kam er in Höhe des Autobahnkreuzes Chemnitz von der Straße ab. Offenbar war ein Reifen geplatzt. Er kippte in einer Böschung um. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei musste die Autobahn teilweise sperren.

In dem Transporter befanden sich 13 wertvolle Pferde für die Pferde-Show Apassionata, die am Freitag, Samstag und Sonntag in der Chemnitz-Arena stattfinden soll. Ob der Unfall Auswirkungen auf die Show hat, ist noch nicht bekannt. (fp)