Trauer im Tierpark: Leopardenmännchen gestorben

Von Johannes Pöhlandt

erschienen am 03.11.2016



Limbach-Oberfrohna. Kira ist im Gehege nun allein. Die Chinesische Leopardendame im Amerika-Tierpark Limbach-Oberfrohna hat ihren Partner verloren. Männchen Kim starb in Nacht zu Mittwoch, wie die Stadtverwaltung heute mitteilte. Tierpark-Mitarbeiter fanden den Leoparden am Morgen tot in seinem Gehege. Dass es dem 16-jährigen Tier nicht gut ging, hatte sich schon einige Tage zuvor angedeutet. Kim sei unrund gelaufen, heißt es aus dem Tierpark. "Die Hinterbeine sind weggeknickt", sagte Fördervereins-Chef Klaus Eulenberger, der im Leipziger Zoo lange als Tierarzt gearbeitet hat. "Man hatte den Eindruck, dass Kim Schmerzen hat." Zudem habe das Raubtier Blut erbrochen. Ursache war offenbar eine Entzündung, wahrscheinlich im Bereich der Wirbelsäule. Das komme bei älteren Raubkatzen öfter vor, erklärte Eulenberger. (jöp)