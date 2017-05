Traumatisierte Flüchtlinge oft ohne Hilfe - Städte fordern vom Land Therapieangebote

erschienen am 11.05.2017



Chemnitz. Psychisch auffällige Asylbewerber stellen die sächsischen Kommunen offenbar zunehmend vor Herausforderungen. Allein in Chemnitz werde von 50 bis 60 Personen ausgegangen, sagte Ordnungsbürgermeister Miko Runkel. Bei den Betroffenen handele es sich in der Regel um durch Krieg und Gewalterfahrungen traumatisierte Personen. Sie neigten bei Konflikten zu Überreaktionen, gefährdeten andere oder fielen durch Exhibitionismus auf. Die Folge seien wiederkehrende Polizeieinsätze sowie ein erheblicher Aufwand für Ordnungs- und Sozialbehörden.

Weil die Situation in anderen Städten ähnlich kritisch eingeschätzt werde, will Chemnitz in Zusammenarbeit mit weiteren Kommunen den Freistaat dazu bewegen, Therapiemöglichkeiten zu schaffen. "Hier gibt es offenbar einen Bedarf, der eine Landesregelung nach sich ziehen muss", sagte Runkel. Die Städte seien trotz der Etablierung niedrigschwelliger Unterstützungsangebote in vielen Fällen nicht in der Lage, Betroffenen nachhaltig zu helfen. "Als Stadt allein werden wir das Problem nicht lösen können."

In Sachsen gibt es bislang zwei Psychosoziale Zentren für seelisch belastete Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund. In den Einrichtungen in Dresden und Leipzig erhalten Sie psychologische und psychosoziale Unterstützung. In Chemnitz laufen Gespräche mit einem freien Träger. (micm)