Tresordieb springt in die Chemnitz

erschienen am 09.01.2017



Chemnitz. Ein mutmaßlicher Tresordieb hat sich in der Nacht zu Sonntag mit einem Sprung in die Chemnitz vor seiner Festnahme retten wollen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, beobachtete ein Zeuge, wie zwei dunkelgekleidete Personen an der Müllerstraße in Richtung Hauboldstraße offensichtlich einen Tresor davontrugen. Alarmierte Polizisten fanden den Geldschrank an einer Böschung, während sich der Flüchtige zunächst hinter einem Baumstamm vesrteckte. Als sich die Beamten näherten, sprang

er in die Chemnitz, trieb zur Fußgängerbrücke in der Lohrstraße, wo er sich an einem Stein festhalten konnte.

Die Chemnitzer Berufsfeuerwehr rettete den 28-Jährigen. Er kam völlig durchnässt und unterkühlt in eine Klinik, wo er vorläufig festgenommen wurde. Bei den Ermittlungen kam heraus, dass der Tresor aus einem Geschäft an der Eckstraße gestohlen worden war. Schadensangaben liegen noch nicht vor. (fp)