Trickbetrüger in Chemnitz gefasst

erschienen am 12.01.2017



Chemnitz/Dresden. Einen mutmaßlichen Trickbetrüger hat die Polizei in Chemnitz festgenommen. Wie die Dresdner Polizeidirektion am Donnerstag mitteilte, hatte eine 85-jährige Frau auf dem Sonnenberg zuvor einen Schockanruf erhalten, in dem es um einen angeblichen Unfall und eine damit zusammenhängende Geldforderung ging - eine bei Betrügern beliebte Masche. Der Anrufer kündigte an, dass ein Bote zu der Frau kommen würde, um das geforderte Geld abzuholen. Tatsächlich sprach am Dienstagabend ein 28-jähriger Pole bei der Rentnerin vor und nahm 1300 Euro in Empfang. Genau darauf hatten die Polizisten gewartet und nahmen den Verdächtigen fest.

Die Dresdner Kriminalpolizei hatte den Mann schon seit Anfang Dezember im Visier. Damals soll der 28-Jährige nach einem Schock-Anruf bei einer Dresdner Seniorin rund 800 Euro sowie deren EC-Karte erbeutet haben. Mit der Karte hob er später Geld an einem Automaten ab. Die Kriminalisten gehen davon aus, dass der Mann noch an weiteren Betrugsstraftaten beteiligt war. Die Ermittler überprüfen derzeit entsprechende Delikte in Dresden, aber auch in anderen Teilen Sachsens. Der Verdächtige wurde mittlerweile einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der Verdächtige sitzt nun im Gefängnis. (fp)