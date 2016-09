Trotz Globus: Edeka hÃ¤lt an Neubau fest

Trotz Globus: Edeka hält an Neubau fest

Ungeachtet des wachsenden Wettbewerbs soll im Westen der Stadt ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen. Die Aufsichtsbehörde der Kommune warnt vor negativen Entwicklungen, und auch im Stadtrat ist das Thema umstritten.

Von Swen Uhlig

erschienen am 14.09.2016



Mit einem weiteren Neubau will der größte deutsche Lebensmitteleinzelhändler Edeka seine Investitionen in Chemnitz fortsetzen. Der genossenschaftlich organisierte Unternehmensverbund plant, direkt neben dem Bahnhof Siegmar einen weiteren Supermarkt der Generationen zu errichten. Diese Märkte sind durch weitgehende Barrierefreiheit und Behindertenfreundlichkeit gekennzeichnet. Der Neubau soll mit 1450 Quadratmeter Fläche etwas kleiner werden als ursprünglich geplant und ein vollständiges Lebensmittelsortiment aufweisen. Edeka betreibt in Chemnitz bereits mehrere derartige Supermärkte, so an der Bernsdorfer Straße oder an der Hoffmannstraße auf dem Kaßberg.

Die Pläne für die Investition in Siegmar gehen bis ins Jahr 2009 zurück. Seitdem habe man mehrere bürokratische und fachliche Hürden überwinden müssen, sagte Edeka-Regionalleiter Toni Kunze gestern der "Freien Presse". Dabei ging es unter anderen um den Denkmalschutz des benachbarten Bahnhofsgebäudes und um die Entwidmung von Bahnflächen. In der nächsten Woche soll der zuständige Stadtratsausschuss dem Bebauungsplan nun zustimmen, danach kann der Bauantrag gestellt werden. "Manchmal dauern solche Verfahren eben so lange", fügte Kunze hinzu.

Allerdings haben sich die Bedingungen für den Neubau seit 2009 verändert. An der Oberfrohnaer Straße im Nachbarstadtteil Rabenstein hat mittlerweile ein zusätzlicher Rewe-Markt eröffnet, und auch der bestehende Rewe-Markt an der Zwickauer Straße - direkt gegenüber dem Bahnhof Siegmar - wird weiter Bestand haben. Zudem hat der Einzelhandelskonzern Globus angekündigt, im Einkaufszentrum Neefepark im benachbarten Stelzendorf ein Warenhaus mit großer Lebensmittelabteilung zu eröffnen.

Die Landesdirektion als Aufsichtsbehörde der Stadt sieht die Edeka-Pläne daher kritisch. Das Vorhaben könnte sich "kontraproduktiv auf andere zentrale Versorgungs-bereiche auswirken", heißt es in einer Stellungnahme der Behörde. Und auch der Regionale Planungsverband warnte bereits im vergangenen Jahr, dass alle Märkte "nicht kostendeckend" arbeiten könnten. Es könne zu Kannibalisierungseffekten kommen, hieß es. Die Ausschussmitglieder hatten die Edeka-Pläne daraufhin im Vorjahr nur widerwillig über die nächste bürokratische Hürde gehoben.

Die Stadtverwaltung geht indes davon aus, dass der neue Edeka-Markt keine gravierenden Auswirkungen auf die bestehenden Einzelhandelsmärkte haben wird. Ein Gutachten komme zwar zu dem Ergebnis, "dass der Wettbewerb hoch sein wird", in zentralen Versorgungsbereichen, wie es der Bereich um den Bahnhof Siegmar nun einmal ist, soll der Wettbewerb von Einzelhandelsbetrieben aber "weitgehend uneingeschränkt stattfinden".