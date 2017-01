Trotz höherer Kosten: Chemnitz richtet Meisterschaft im Straßenradsport aus

erschienen am 25.01.2017



Chemnitz. Die Stadt Chemnitz stellt zusätzliches Geld bereit, um vom 23. bis 25. Juni die Deutsche Meisterschaft im Straßenradsport 2017 abzuhalten. Der Stadtrat stimmte am Mittwoch bei zwei Enthaltungen der AfD dafür, dass die Kommune den Wettbewerb trotz sechsstelligen Mehrbedarfs ausrichtet. Die Veranstaltung kostet 750.000 Euro. Geplant waren ursprünglich 200.000 Euro. Die Meisterschaft ist eine der wichtigsten Wettkämpfe im Straßenradsport. Sie findet eine Woche vor dem Start der Tour de France und ist die letzte Qualifikationsmöglichkeit zur Teilnahme an der Tour de France.

Auch wenn der Stadtrat eine Absage der Meisterschaft ablehnte, befürchten Bürgervertreter ebenso wie die Verwaltung weitere deutliche Kostensteigerungen. Axel Brückom (SPD) geht davon aus, "das dass Ende der Fahnenstange bei weitem noch nicht erreicht ist". Ralph Burghart (CDU) forderte: "Die Stadtverwaltung muss ein Maximum an Eigenleistung bringen, auch durch bessere Zusammenarbeit aller Ämter." Der für Sport zuständige Bürgermeister Philipp Rochold entgegnete: "Das käme mir sehr entgegen. Die Euphorie in der Stadt ist ungebrochen." (micm/fp)