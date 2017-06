Trotz leerem Gebäude in der Nähe: Grundschüler sollen umziehen

Während der Sanierung der Heinrich-Heine-Schule wird der Unterricht in andere Stadtteile verlegt. Hinter einem Prestigeprojekt nur ein paar Straßen weiter stehen derweil Fragezeichen.

Von Michael Müller

erschienen am 16.06.2017



Bernsdorf. Eigentlich ist es eine gute Nachricht, die die Eltern von etwa 250 Bernsdorfer Grundschülern dieser Tage erreicht: Während des voraussichtlich ab Sommer 2018 anstehenden Umbaus der Heinrich-Heine-Grundschule auf vier Klassen pro Jahrgang werden ihre Kinder nicht wie anfänglich geplant in Borna unterrichtet. Stattdessen sollen sechs Klassen, darunter zwei Vorbereitungsklassen für Kinder von Migranten, nun vorübergehend in die Comeniusschule im Nachbarstadtteil Altchemnitz gehen, die übrigen zehn in eine unsanierte Altbauschule auf dem Sonnenberg. Das hat die Stadtverwaltung in dieser Woche Vertretern von Eltern, Schülern und Lehrern mitgeteilt.

"Auf jeden Fall besser, als die Kinder jeden Tag bis nach Borna zu fahren", kommentiert Thomas Hanisch vom Elternrat die Pläne. Allerdings stellten sich mit der Aufteilung der Schule auf zwei Standorte neue Fragen: Welche Klassen kommen wohin? Und wie sollen die Lehrer an beiden Standorten unterrichten? "Das interessierte nicht zuletzt die Eltern der Erstklässler, die 2018 eingeschult werden", gibt Hanisch zu bedenken.

Und so werden erneut Gedanken wach an eine ganz andere Lösung, die nicht wenige Betroffene von vornherein zu ihrer Vorzugsvariante gekürt hatten. Denn ganz in der Nähe, an der Vettersstraße, steht seit Jahren das Gebäude der früheren Theodor-Neubauer-Schule leer. Doch für dieses Haus hat die Stadt ihre eigenen Pläne. Dort soll sich eine international ausgerichtete Privatschule ansiedeln. So hat es der Stadtrat erst Anfang des Jahres mit großer Mehrheit beschlossen.

Doch hinter dem millionenteuren Projekt stehen offenbar dicke Fragezeichen. Ob die für die Sanierung erhofften Fördermittel aus einem Programm für "Investitionen zur sozialen Integration im Quartier" tatsächlich fließen werden, scheint äußerst fraglich.

"Zum Antragsstichtag am 3. März waren elf Anträge mit 34,5 Millionen Euro Zuschussvolumen gestellt worden", erläutert eine Sprecherin des Innenministeriums in Dresden. Davon entfielen allein 9,5 Millionen Euro auf das Chemnitzer Projekt. Das Problem: Insgesamt stehen für das Programm nur 11,8 Millionen Euro zur Verfügung. "Aufgrund der deutlichen Programmüberzeichnung werden nicht alle Anträge berücksichtigt werden können", so die Sprecherin. Die Kommunen seien vergangene Woche darüber informiert worden. Bewilligungsbescheide oder Ablehnungen würden allerdings erst versandt, wenn der Bund seine Zustimmung gegeben habe.

Ein Sprecher der Stadtverwaltung äußerte sich gestern noch zurückhaltend. "Alle eingereichten Anträge sind dem Innenministerium zur Entscheidung vorgelegt worden. Ein weiterer Sachstand ist der Stadt noch nicht bekannt."

Für Stadträtin Ines Saborowski-Richter ist der Fall klar: Auch wenn es nichts wird mit den erhofften Fördermitteln, müsse das Projekt unbedingt weiterverfolgt werden. Wenn nötig, eben an einem anderen Standort. "Wir wollen die Internationale Schule unbedingt. Schließlich ist Chemnitz eine Großstadt", verdeutlicht die CDU-Politikerin. Mit einer offiziellen Anfrage hat sie sich nun an Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig gewandt. Darin fordert sie konkrete Auskünfte: Wurden weitere Förderprogramme als Finanzierungsquellen geprüft? Gibt es Überlegungen zu möglichen Alternativstandorten für die Internationale Schule? Und was ist mit Ideen für die Neubauerschule, wenn es nichts wird mit den ursprünglichen Plänen? Eine Antwort steht bislang aus.

Dass die leer stehende Schule während des Umbaus der Heinrich-Heine-Grundschule als Ausweichquartier genutzt werden kann, scheint ungeachtet der jüngsten Entwicklungen eher unwahrscheinlich. Die vorher notwendigen Sanierungsarbeiten dürften kaum bis Sommer kommenden Jahres zu schaffen sein. Elternvertreter Thomas Hanisch will die Hoffnung dennoch nicht aufgeben. Für die Einrichtung zusätzlicher Kindertagesstätten werde schließlich auch kurzfristig zusätzliches Geld bereitgestellt. Nötigenfalls müsse man mit dem Ausbau der Heineschule noch ein Jahr länger warten.