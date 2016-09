Udo Lindenberg spielt in der Chemnitz-Arena

erschienen am 07.09.2016



Chemnitz. Nach der Stadiontour in diesem Jahr geht Rocklegende Udo Lindenberg (70) im kommenden Jahr erneut auf Konzerttournee, die diesmal eine Nummer kleiner ausfällt, wie der Veranstalter am Mittwoch mitteilte. Nach dem Auftakt in Kiel und Schwerin soll seine dritte Station am 9. Mai 2017 die Chemnitz-Arena sein.

Der Panikrocker will laut Ank√ľndigung seine Show "St√§rker als die Zeit" aus diesem Jahr noch einmal auf die jetzt kleineren B√ľhne bringen, mit Klassikern, Songs aus dem aktuellen Hit-Album und Musiker-Freunden. Tickets gibt es am Donnerstag, ab 9 Uhr unter www.freiepresse.de/meinticket und zum offiziellen Vorverkaufsstart am Montag, ab 9 Uhr in allen Freie-Presse-Shops. (fp)