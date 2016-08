Ãœber freiwilliges soziales Jahr zur Lehre

Über freiwilliges soziales Jahr zur Lehre

Nach der Schule in die Ausbildung - das ist der direkte Weg, den viele junge Leute gehen. Doch das klappt nicht immer. Ein Sozialdienstleister bietet eine Alternative.

Von Galina Pönitz

erschienen am 29.08.2016



Die gemeinnützige Heim-Gesellschaft bietet jungen Leuten ohne Schulabschluss einen neuen Weg in die Berufsausbildung, zum Beispiel in die Ausbildung zur Krankenpflegehilfe. Der Sozialdienstleister hat nach eigenen Angaben das Angebot, das die praktische Arbeit in einem Freiwilligendienst mit dem Schulbesuch zum Ablegen eines qualifizierten Hauptschulabschlusses verbindet, neu konzipiert. Das war vor drei Jahren. Inzwischen bieten das Modell, das FSJ-Plus heißt, auch andere Träger des Freiwilligendienstes in dieser oder ähnlicher Form an, bestätigt Karl Friedrich Schmerer, Geschäftsführer der Heim-Gesellschaft.

Das auf zwei Jahre angelegte Programm bestand früher aus Arbeit am Vormittag und Schule am Nachmittag. "Dies hat unseren Teilnehmern sehr viel abverlangt", sagt Markus Lohse, Teamleiter für die Freiwilligendienste bei der Heim-Gesellschaft. Das FSJ-Plus sei ähnlich einer dualen Berufsausbildung angelegt. Damit gehe der Träger einen neuen Weg, um die Motivation der jungen Leute aufrechtzuerhalten und so die Abbruchquote zu senken. Am Donnerstag startet bei der Heim-Gesellschaft ein neues FSJ-Plus. Nach Schmerers Informationen stehen elf Teilnehmer fest, einige wenige Plätze seien noch frei.

Das macht dieses Modell aus: Die Teilnehmer arbeiten an vier Tagen in der Woche, an einem Tag wird die Schule besucht. Am Ende - nach wie vor nach zwei Jahren - erwerben die jungen Leute den qualifizierten Hauptschulabschluss, der der Einstieg in eine Berufsausbildung sein kann, so die Heim-Gesellschaft. Ein weiterer Unterschied bestehe darin, dass die jungen Menschen während der gesamten Zeit eine intensive sozialpädagogische Begleitung erhalten, sagt Lohse. Diese könne den Teilnehmern bei der Arbeit und in der Schule helfend zur Seite stehen. "Wir wissen, dass die Jugendlichen unterschiedliche Lebenswege haben, aber darauf sind wir vorbereitet. Jeder erhält eine individuelle Betreuung, muss aber auch motiviert sein, diesen Weg gehen zu wollen", stellt Teamleiter Lohse klar.

Nach seinen Angaben ist die Teilnahme an dem Angebot kostenfrei. Das Schulgeld finanziere die Heim-Gesellschaft. Die jungen Leute erhalten für ihre Arbeit ein Taschengeld, das helfen soll, den Lebensunterhalt zu bestreiten.

Informationen erhalten Interessenten unter der Telefonnummer 0371 471000.