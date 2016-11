Überall Musik

erschienen am 05.11.2016



Das Kneipenfest Festival of Sounds hat gestern Abend für volle Innenstadtlokale gesorgt. Im Ratskeller spielte die Blues Süd Band (Foto) mit Harald Krause am Bass und Sänger Peter Deutschmann. Gegenüber im Alex rockte das Trio Too Secam und war dank offener Türen auf dem ganzen Neumarkt zu hören. Im La Bouchée sorgten Baextage Pure Acoustic für passende musikalische Unterhaltung. Einen ungewohnten Anblick bot die Kantine, die ebenfalls gut gefüllt war - sie hat sonst nur mittags geöffnet. Dort lauschten die Gäste dem Duo Asphaltraketen und tummelten sich im Hof um die Feuerschale. Insgesamt beteiligten sich 14 Lokale am Kneipenfest.