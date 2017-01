Überfall nach Pegida-Demo wird vor Gericht verhandelt

Zwei Teilnehmer einer Kundgebung gegen Pegida sind von Unbekannten verletzt worden. Doch die Frage, ob die Männer auf der Anklagebank wirklich die Täter sind, lässt sich nicht einfach klären.

Von Jana Peters

erschienen am 19.01.2017



Anhänger und Gegner der asylkritischen Pegida-Bewegung aus vielen Regionen Sachsens standen sich an jenem 20. Juli 2015 auf der Brückenstraße gegenüber. Die größere Gruppe stellten die Anhänger von Pegida dar, die kleinere Gruppe hatte sich zu der vom Bündnis "Chemnitz nazifrei" organisierten Gegenveranstaltung eingefunden. Alles war friedlich geblieben, hieß es damals von der Polizei im Anschluss.

Doch kurz nach Ende der Demos kam es zu einem Zwischenfall, bei dem zwei junge Männer verletzt wurden und der seit gestern vor dem Chemnitzer Amtsgericht verhandelt wird. Die Geschädigten und eine Frau, die unverletzt blieb, wurden als Zeugen gehört. Sie waren Teilnehmer der Gegendemonstration. Sie beschrieben, dass sie mit zwei weiteren Bekannten gerade aus Richtung Zentralhaltestelle kommend um das Landesarchäologiemuseum herum in die Brückenstraße in Richtung Karl-Marx-Kopf gebogen seien, als ihnen vier bis sechs Männer - die Angaben variierten - entgegenkamen. Sie hätten "aggressiv und furchteinflößend" gewirkt, so einer der Zeugen. Außerdem seien sie deutlich größer und muskulöser gewesen als ihre Gegenüber.

Die Angreifer sollen "Da sind sie ja" gerufen haben, erinnerte sich der zweite Zeuge. Darum habe die Gruppe versucht, auf die gegenüberliegende Straßenseite zu gelangen. Doch die Männer hätten sie verfolgt. Ein 1992 geborener Mann sei von einem der Angreifer zu Boden gestoßen worden. Dieser habe ihm fünf bis sechs Mal ins Gesicht geschlagen und mehrfach gegen ein Knie getreten. Er trug Prellungen davon.

Dem zweiten, 1995 geborenen Geschädigten, sei von hinten gegen das Becken getreten oder geschlagen worden. Auch er erlitt Prellungen und habe eine Woche lang nicht arbeiten können. An das genaue Geschehen konnten sich die Beteiligten nicht mehr erinnern. Ihre Angreifer verorten sie aber klar als Teilnehmer der Pegida-Demonstration. Immer wieder wurde eine weiß-rote Jacke genannt, die einer der Angreifer getragen haben soll und welche die Zeugen auch bei einem Pegida-Teilnehmer gesehen haben wollen.

Diese Jacke ist auch auf Fotos zu sehen, die den Zeugen in der polizeilichen Vernehmung gezeigt wurden. Zudem hätten Zeugen sie auf Fotos der Demonstration bei Facebook gesehen und der Polizei davon berichtet. Damals, kurz nach dem Überfall, waren sie der Meinung, die Täter oder ihre Kleidung darauf zu erkennen. Jetzt allerdings, anderthalb Jahre später, waren sie sich nicht mehr sicher. Welchen Beitrag zur Tat leistete der Mann mit der weiß-roten Jacke? Die Zeugenaussagen waren nicht eindeutig.

Die drei Männer aus Stollberg auf der Anklagebank schwiegen zu den Vorwürfen. Zwei der Zeugen konnten sie nicht als Täter identifizieren, ein Zeuge wollte einen der Männer als Angreifer erkannt haben. Doch die Staatsanwältin und ein Verteidiger waren sich einig, dass der Beweiswert einer Identifizierung im Gerichtssaal offenbar gering ist.

Alle drei Verteidiger führten dagegen etwas anderes ins Feld: Es ist nicht bekannt, aus welcher Quelle die Fotos stammen, auf denen die Täter zu sehen sein sollen. Es sei fraglich, ob sie tatsächlich an jenem Tag im Juli 2015 aufgenommen wurden. An den nächsten Verhandlungstagen soll nun auch geklärt werden, wer die Fotos gemacht hat.