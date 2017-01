Unbekannte bewerfen Männer mit Böller und greifen sie an

erschienen am 15.01.2017



Chemnitz. Zwei Männer sind am Samstagabend auf der Mauerstraße im Bereich der "Bazillenröhre" im Chemnitzer Stadtzentrum angegriffen worden. Laut Polizei war der 26-Jährige und der 30-Jährige vom Busbahn in Richtung des Tunnels unterwegs, als Unbekannte einen Böller in ihre Richtung warfen. Anschließend hat einer der Täter den 30-Jährigen mit einer Kette geschlagen, die er am Hosenbund trug. Der zweite Täter soll den 26-Jährigen gestoßen, dessen Fahrrad gestohlen sowie mit Pfefferspray gesprüht haben. Der 30-Jährige wurde bei der Tat leicht verletzt. Der 26-Jährige blieb unverletzt.

Die Unbekannten flüchteten in Richtung Brühl. Die Täterwurden von den Zeugen als zirka 30 bis 35 Jahre alt und kräftig gebaut beschrieben. Beide waren dunkel gekleidet. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des Diebstahls wurden aufgenommen. (fp)