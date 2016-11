Unbekannte brechen in mehrere Kleingärten ein

erschienen am 01.12.2016



Chemnitz. In der Nacht zu Mittwoch sind Unbekannte in mehrere Kleingärten an der Beyerstraße und Kreherstraße eingebrochen. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um 19 Schuppen an der Kreherstraße. Bei den Diebesgütern handelt es sich hauptsächlich um Werkzeug. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt.

Die Polizei rät dazu Gartenlauben winterfest zu machen. Satellitenschüsseln und Antennen zu entfernen und Sicherheitsschlösser einzubauen. Wertgegenstände sollten besser zu Hause aufbewahrt werden. Weitere hilfreiche Tipps rund um das Thema Einbruchsschutz bekommen Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auch bei der Polizeilichen Beratungsstelle Chemnitz in der Brückenstraße 12. (fp)