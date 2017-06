Unbekannte brechen wieder in Keller ein

erschienen am 17.06.2017



Chemnitz. Erneut sind Keller im Chemnitzer Stadtgebiet das Ziel von Einbrechern geworden. Laut Polizei entwendeten die Täter in drei neuen Fällen auf dem Sonnenberg und Kaßberg jeweils Fahrräder oder Fahrradteile. In der Zeit von Donnerstag, 20 Uhr zu Freitag, 18.30 Uhr suchten Diebe zwei Keller in der Weststraße auf dem Kaßberg heim. Sie drehten die Schlösser der Keller auf und entwendeten Fahrradteile sowie ein komplettes Rad im Wert von etwa 1050 Euro. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 20 Euro.

Durch gewaltsames Öffnen eines Kellerfensters verschafften sich Unbekannte in der Zeit vom 11.06., gegen 11 Uhr bis 16.06., gegen 17 Uhr Zutritt zum Kellerbereich eines weiteren Mehrfamilienhauses auf der Weststraße. Die Täter brachen in mehrere Kellerparzellen ein und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen ein Fahrrad im Wert von etwa 400 Euro. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich hier auf rund 10 Euro.

Auch auf der Nürnberger Straße nutzten Diebe die Gelegenheit innerhalb der letzten zwei Wochen und brachen in einem Mehrfamilienhaus einen Keller auf, indem sie die Kellertür gewaltsam öffneten. Ein im Keller befindliches MTB im Wert von 150 Euro wurde entwendet. Der Sachschaden liegt bei 50 Euro. (fp)