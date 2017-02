Unbekannte rauben 40-Jährigen aus

erschienen am 11.02.2017



Chemnitz. Ein 40-Jähriger ist am späten Freitagabend auf der Annaberger Straße in Chemnitz ausgeraubt worden. Laut Polizei sprachen zwei Unbekannte den Geschädigten an, anschließend schlugen und traten sie auf ihn ein. Die Täter entwendeten dem Opfer einen Rucksack mit Bekleidung, der im Rahmen der Tatortarbeit wiedergefunden wurde.

Der 40-jährige Deutsche wurde bei dem Raubüberfall nicht verletzt. (fp)