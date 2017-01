Unbekannter bedroht Frau mit messerähnlichem Gegenstand

erschienen am 15.01.2017



Chemnitz. Ein Unbekannter hat am Samstagabend eine 28-jährige Frau auf der Lohrstraße im Chemnitzer Stadtteil Schloßchemnitz mit einem messerähnlichen Gegenstand gedroht und Geld verlangt. Laut Polizei lief die Frau gegen 19.20 Uhr mit einem Kinderwagen in einen Hinterhof, in welchem sich zu diesem Zeitpunkt auch ein unbekannter Mann aufhielt. Die 28-Jährige schrie den Mann an, woraufhin der Täter ohne Beute in Richtung Further Straße. Verletzt wurde bei der Tat niemand.

Der Täter wurde von der Zeugin auf Mitte 20 geschätzt. Er ist ungefähr 1,70 bis 1,75 cm groß. Der Unbekannte ist schlank und hat ein schmales Gesicht. Er war mit einer grauen Mütze und einer hellgrauen Jeans bekleidet. Die Polizei in Chemnitz sucht Zeugen zu der Tat unter Telefon 0371 387495808. (fp)