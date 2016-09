Unbekannter belÃ¤stigt SchÃ¼lerinnen in Regionalbahn

Unbekannter belästigt Schülerinnen in Regionalbahn

erschienen am 20.09.2016



Chemnitz/Burkhardtsdorf. Drei Mädchen sind am Montagnachmittag in der Regionalbahn von Chemnitz nach Aue von einem unbekannten Mann angefasst worden. Das teilte die Bundespolizei am Dienstag mit.

Der Vorfall ereignete sich zwischen dem Halt Einsiedel-Gymnasium und Burkhardtsdorf Mitte. Den Angaben zufolge ist der Mann etwa 20 Jahre alt. Er hat zu einem Dutt gesteckte orange-blonde Rastalocken sowie eine Narbe im Bereich des Mundes. Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz hat die Ermittlungen wegen Beleidigung aufgenommen und bittet dringend Zeugen sowie die Geschädigten und deren Eltern sich zu melden, Telefon 0371 4615 105. (fp)