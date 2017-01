Unbekannter entblößt sich vor Frauen

erschienen am 22.01.2017



Chemnitz. Ein Unbekannter hat am Samstagabend auf dem Sonnenberg in Chemnitz vor zwei Frauen im Alter von 28 und 64 Jahren an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Wie die Polizei mitteilte, wandten sich beide Frauen kurz hintereinander an die Polizei. Der Mann begegnete zunächst der 28-Jährigen im Bereich Zietenstraße/Humboldtstraße. Nur wenige Minuten später entblößte sich offenbar derselbe Mann vor der 64-Jährigen im Bereich Zietenstraße/Sebastian-Bach-Straße. Im Rahmen der durchgeführten Tatortbereichsfahndung konnte der Unbekannte nicht gefasst werden.

Der Mann wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß, schlank und mit dunklen, kurzen, lockigen Haaren beschrieben. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke und einer hellen Hose.(fp)