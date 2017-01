Unbekannter entblößt sich vor Fußgängerin

erschienen am 27.01.2017



Chemnitz. Ein Mann hat sich am Donnerstagabend in Chemnitz vor einer Passantin entblößt und sich selbst befriedigt. Den Angaben zufolge ereignete sich die Tat gegen 21.20 Uhr an der Markusstraße. Der Unbekannte stand vor einem Wohnhaus, lief dann aber Richtung Lessingplatz davon.

Laut der Frau ist der Entblößer zwischen 30 und 35 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Er hat schwarze, wellige Haare und starke Augenbrauen. Zudem soll er mehrere Leberflecke im Wangenbereich beziehungsweise im Gesicht haben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Lederjacke, einer hellgrauen Jogginghose und dunklen Schuhen.

Die Polizei prüft nun mögliche Zusammenhänge zu ähnlichen Taten am vergangenen Wochenende. Am Samstagabend hatte sich ein Unbekannter auf dem Sonnenberg vor zwei Frauen befriedigt. Hinweise bitte an das Chemnitzer Revier, Telefon 0371 387-495808. (fp)