Unbekannter greift 39-Jährigen mit Pfefferspray an

erschienen am 15.11.2016



Chemnitz. Ein 39-Jähriger ist am Montagabend von einem Unbekannten mit Pfefferspray angegriffen worden. Laut Polizei hatten Mitarbeiter ihrer Behörde den Mann auf der Rathausstraße in Chemmnitz angetroffen und die Beamten alarmiert. Der Mann gab an, kurz zuvor aus einem Geschäft gekommen und auf der Straße mit zwei Unbekannten in Streit geraten zu sein. Einer der Männer habe daraufhin dem 39-Jährigen mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, wodurch dieser verletzt wurde. Rettungskräfte brachten den 39-Jährigen in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an. (fp)