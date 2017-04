Unbekannter raubt 26-Jährige aus - Polizei sucht Zeugen

erschienen am 09.04.2017



Chemnitz. Eine 26-Jährige ist am Samstagabend auf der Irkutsker Straße in Chemnitz ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, rief die junge Frau gegen 19.40 Uhr den Notruf und teilte mit, dass sie überfallen worden sei. Ein Unbekannter habe sie zunächst verfolgt und dann vor der Commerzbank in der Irkutsker Straße angerempelt und gepackt. Er griff sich ihre Geldbörse sowie ein Handy und soll anschließend die Stollberger Straße stadteinwärts geflüchtet sein. Mit einem Zweithandy verständigte die Geschädigte die Polizei, die bei der Tatortbereichsfahndung den Täter nicht stellen konnte. Der Mann soll vermutlich Deutscher, Mitte 20 und etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß sein. Seine Statur wird als muskulös beschrieben. Er hatte eine schwarze Gürteltasche dabei, die er jedoch über die Schulter trug und war komplett schwarz gekleidet.

Das Opfer schilderte, noch vor der eigentlichen Raubhandlung Leute angesprochen zu haben, weil sie sich verfolgt fühlte. Diese seien später mit einer Straßenbahn in Richtung Hutholz gefahren. Als der Täter sein Opfer an der Commerzbank im Griff hatte, sei zudem ein Pärchen an beiden vorbei gelaufen. Die Polizei bittet diese und weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0371/387-3445 zu melden. (fp)