Unbekannter versucht Handtasche zu stehlen und schlÃ¤gt Opfer

Unbekannter versucht Handtasche zu stehlen und schlägt Opfer

erschienen am 01.09.2016



Chemnitz. Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Mittwochabend im Chemnitzer Stadtzentrum versucht haben soll, einer 25-Jährigen die Tasche zu stehlen, und gewalttätig geworden ist. Laut Polizei wurde die junge Frau dabei leicht verletzt. Sie war mit zwei Begleiterinnen gegen 19 Uhr auf der Rathausstraße in Richtung Zentralhaltestelle unterwegs, als sie von einem Unbekannten angesprochen wurde, hieß es. Wahrscheinlich hatte es dieser auf die Tasche der 25-Jährigen abgesehen, weshalb sie den Mann beiseite stieß. Daraufhin schlug und trat der Unbekannte nach ihr. Er flüchtete ohne Beute und fuhr in einem Bus davon.

Nun ermittelt die Polizei gegen den Unbekannten wegen Verdachts eines versuchten Raubes. Der Mann soll 20 Jahre alt, 1,70 Meter groß und dünn sein. Er hatte helle, etwas längere Haare und war unrasiert. Bekleidet war der Mann mit einem weißen T-Shirt, hellblauen Jeans und einem weißen Basecap. (fp)